Abel Pintos: "Hoy estamos coartando nuestra propia libertad por un bien mayor"

Abel Pintos se presentó en plena cuarentena. Sería un título escandaloso para cualquier portal de noticias. Y así fue, pero sin embargo por una causa solidaria y con todos los recaudos necesarios para cuidarse del covid-19. El cantante bahiense fue uno de los tantos artistas que participó de Codo a codo, una inciativa de Mercado Libre para homenajear a los héroes de esta pandemia mediante conciertos exclusivos con grandes artistas de Latinoamerica. En Argentina se hizo con Abel Pintos y Vicentico y ambos podrán verse por Telefé este jueves y en Youtube. De esta manera se puede colaborar mediante donaciones para la Cruz Roja y Red de Alimentos. Hablamos con Abel, que presentó su concierto privado con Verónica Esquivel una docente y voluntaria de un comedor de la Villa 6 de Parque Avellaneda.

-¿Cómo fue la experiencia de hacer "un concierto" nuevamente?

-Fue la primera vez que salí de mi casa en la cuarentena y fue muy conmovedor todo. De camino al lugar, sentí mucho miedo, fue muy extraño salir de mi hogar y temer. El equipo nos contuvo muy bien, nos dio la tranquilidad de que podíamos compartir este momento en un espacio cuidado. En lo personal, es raro salir con miedo constante a hacer lo que más amo desde niño, pero cuando estuve sobre el escenario y vi entrar a Verónica volví a sentir la magia y el disfrute de siempre.

-Imagino que fue una experiencia singular cantarle a una sola persona...

-Fue un privilegio cantar para ella, porque representó a miles de personas que hacen cosas por todos. Esta situación nos ha permitido tomar conciencia del rol importante que jugamos dentro de la sociedad para que funcione, y en este caso en particular, que podamos cuidarnos, salir adelante y superarnos. Quizá ser parte de una masa de gente nos haya hecho perder de vista la importancia que tenemos cada uno de nosotros y responsabilidad en cada gesto y acto que llevamos adelante. Me iluminó mucho esta oportunidad. Me hizo recobrar las esperanzas, es una situación difícil para los músicos, como para mucha gente, que significa en no saber si vamos a poder salir para hacer lo que nos gusta y nos completa como persona.

-¿Qué balance hacés de tu propia cuarentena?

-Todos, dependiendo de la experiencia y los contextos, tenemos nuestro propio balance y reflexiones. Es sin dudas y seguirá siendo un tiempo para encontrarse con uno mismo, y con los que convivimos desde otro lugar, y de manera bastante vertiginosa. En lo personal me parece que se está tomando mucha conciencia de la forma de actuar de cada uno y cómo no solo afecta nuestra cotidianidad y nuestra salud, sino el de los demás y el bienestar.

-¿Qué aprendiste en el confinamiento?

-Se ha despertado especialmente, tenemos un espíritu solidario en Argentina frente a situaciones difíciles, pisamos el acelerador y vamos para adelante. En este caso, que hace tantos meses que es tan difícil todo y estamos conviviendo con tantos miedos e incertidumbre, también se ha potenciado este espíritu naturalmente solidario en todos los sectores. Todos y cada uno desde su lugar estamos haciendo o intentando de hacer algo por los demás. La única forma que tenemos de cuidarnos es autocoartarnos la libertad, algo tan importante y esencial para el ser humano y lo estamos haciendo con un fin que es un bien mayor para cuidarnos y a los demás. Se han reordenado las prioridades, las cosas importantes de la vida, se han fortalecido muchos lazos y lo que cada uno valemos y significamos como parte de la sociedad.

-¿Creés que influirá todo esto que estamos viviendo en tus próximos temas?

-No sé si afectará a mis canciones de manera consciente, no podría ponerme a escribir queriendo hacer una bajada de línea. Puedo decir que estuve escribiendo mucho, suelo hacerlo cuando me siento movilizado y conmovido. Han salido muchas cosas, sin dudas quienes me conocen y escuchan mis canciones y de qué manera escribo y me expreso probablemente vayan a advertir como todo esto pudo haber influenciado. Escribo desde lo que experimento como ser humano, de alguna forma todo lo que sucede dentro mío se verá en algún momento.

Fuente: Marie Claire / Perfil