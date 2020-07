Samanta Casais: "Nunca sentí que estaba haciendo trampa"

La participante descalificada del certamen de Bake Off Argentina, Samanta Casais, señaló cómo vivió la decisión de Telefe tras determinar que infringió reglas del certamen gastronómico.

Casais remarcó este miércoles durante una entrevista con Intrusos que su infracción en la declaración jurada fue un "error" y consideró que nunca "sintió que estaba haciendo trampa".

"Yo trabajé en un restaurante, pero no tenía nada que ver con la pastelería. Y mi recibo de sueldo lo tiene la producción", añadió la participante descalificada.

"La redes desvirtúan un montón de cosas. Yo tengo para probar las cosas que no soy pastelera profesional"

En ese sentido, la participante señaló que respeta la decisión de la producción, que consagró como campeón a Damián Basile y ganador del premio de 600 mil pesos, que se cobró una vez finalizada la emisión del envío.

"El error que yo tuve en la declaración jurada fueron dos preguntas: la que me hicieron sobre si trabajé en pastelería y si había trabajado en televisión. Yo puse que no. Porque no fue un trabajo, fui dos veces como invitada a la televisión. Y con respecto a la gastronomía, pude demostrar que no trabajé", argumentó.

"Cuando me comentaron la decisión se me hizo un nudo en la garganta. Venía de 15 días que me estaban matando. Le pedí a la producción que me den unos segundos para asimilar la información. Somos humanos, cometemos errores, me pareció honesto ir", manifestó.