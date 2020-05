Saporiti, entre el recuerdo de Hanuch y su particular análisis de la actualidad de Olimpo

Siempre es un placer escuchar a Roberto Marcos Saporiti, uno de los grandes entrenadores que tuvo Olimpo en la Primera División.

Analítico, didáctico, simple, pero a su vez, directo y sin rodeos. En esta ocasión, su charla con El Deportivo 24 circuló alrededor de varios temas, entre ellos, el lamentable fallecimiento de Mauricio Hanuch, a quien dirigió en el aurinegro, y también sobre la realidad del elenco bahiense, tras los descensos que lo depositaron en el Federal A.

"Tenía noticias de su estado de salud y hace un par de años me encontré con él (por Hanuch). La vida en el deporte no lo favoreció del todo, porque cuando va de Independiente al Sporting de Lisboa, en uno de los primeros entrenamientos se rompió la rodilla. Después de eso, su carrera deportiva se vio truncada. A nivel personal, lo disfrutamos mucho adentro y afuera de la cancha. Era un chico que nunca trajo sus problemas personales al vestuario. Siempre hacía reír a todo el mundo y transmitía su buena onda a los demás", rememoró.

Al referirse a la actualidad del elenco bahiense, dijo que se trata de un análisis que requiere de cierta profundidad, pero que es evidente que algo que mal para descender dos categorías en tan poco tiempo.

"Creo que cuando las ideas no están del todo claras afuera del campo de juego, eso se traslada. En la vida, hay que aprender todos los días. Cuando uno cree que sabe mucho, es porque se olvida que sabe poco. Eso es una de las causas de que Olimpo se encuentre en el Federal A. Uno le desea lo mejor, porque a mis hijas, a mi mujer y a mí nos trataron de maravillas. No solamente los de Olimpo, si no toda la gente de la ciudad", dijo.



Luego, Saporiti, de 81 años, destacó las virtudes que tenía el Olimpo que le tocó dirigir durante su primera etapa, en la temporada 2003/2004.

"El Olimpo que dirigí tenía muchas virtudes. En la primera etapa, me encontré con un plantel muy rico al que le tiré una idea de fútbol y de jugar de la misma manera en todas las canchas. Creo que jugamos muy buenos partidos como ante Boca en La Bombonera. Un entrenador de la única forma que puede crecer es con los jugadores. Son los jugadores los que hacen crecer a un DT. Lo principal es saber del deporte y manejar los egos de los vestuarios", dijo.

"Para mí el fútbol es como una empresa en donde las pequeñas sociedades se van juntando para favorecer al conjunto", completó.



Por último, Saporiti expresó su deseo para cuando nos toque salir de la cuarentena.

"Tenemos diferencias políticas, pero si no crecemos hacia adentro, es muy difícil buscar las soluciones afuera. Ese es el mayor desafío que tienen todos los presidentes de acá en más", completó

Escuchá la nota completa: