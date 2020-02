Barcelona entre el fastidio de Messi y el despido de Abidal

"Tsunami", publicó el diario deportivo Sport. "Puñetazo de Messi", se leyó en Marca. "Caos FC", tituló As. De esa manera definieron los principales medios españoles la crisis interna que atraviesa Barcelona. Y no es para menos: tras el reciente despido del director técnico Ernesto Valverde​, la lesión del uruguayo Luis Suárez, la enésima recaída del "frágil" Ousmane Dembelé y la supuesta pelea entre dos referentes del plantel, a la desventura del club culé se le sumó el duro enfrentamiento entre su director deportivo, Eric Abidal, y su capitán, Lionel Messi.

Todo comenzó con la última entrevista que dio el francés, quien es el responsable del plantel, de los fichajes y el nexo con la junta directiva. En diálogo con Sport, aseguró que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" durante la última etapa de Valverde, situación que motivó su destitución.

Las respuestas a las críticas no tardaron en llegar. El crack rosarino, poseído por un carácter pocas veces visto, utilizó su cuenta de instagram para contestarle a su ex compañero de equipo: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien".

"Los responsables del área deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos y alimentado cosas que se dicen y no son ciertas", concluyó.

Las consecuencias de esta "gran ola" que azota al Barça recién comienzan a dilucidarse. Como primera medida, el presidente de la institución, Josep Maria Bartomeu, que estaba en Bruselas por temas laborales, organizó para esta noche una reunión de urgencia con Abidal. Según los principales medios españoles, el despido del francés es solo cuestión de horas.

Sin embargo, la salida que más temen los hinchas es la de su ídolo y emblema, Messi. “Es la primera vez que veo a Leo con un pie fuera del Barcelona”, opinó el Lobo Carrasco, un ex futbolista del conjunto azulgrana y de la selección de España que ahora trabaja como panelista en el programa El Chiringuito.

El fastidio del argentino es evidente y la unión del grupo ya no es la misma. Un claro ejemplo de eso son las clásicas arengas que los jugadores realizaban luego de cada entrada en calor y que hace dos partidos brillan por su ausencia. En un video captado durante la previa de la derrota ante Valencia, se ve a Antoine Griezmann y Gerard Piqué abrazados para iniciar la habitual ronda, mientras que Messi pasa por al lado sin detenerse.

El próximo partido que debe afrontar el Barça es este jueves, ante Athletic Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey. Para eso, Setién no contará con Suárez (operado del menisco externo de la rodilla derecha), ni Dembelé (rotura en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha), mientras que Piqué padece un cuadro febril y su presencia aún es una incógnita.

Para lo que resta de la temporada, el club culé buscará fichar un delantero que logre suplir al francés. Si el informe médico afirma que la lesión de Dembelé es de "larga duración" (a partir de cinco meses), la institución tendrá un lapso de 15 días para buscar un reemplazante, aunque este debe jugar en un club español de cualquier categoría. Por lo tanto, no se permitirán transferencias internacionales. De esa manera, el principal apuntado es Cristhian Stuani, el goleador de la segunda división con la camiseta de Girona.

Fuente: Clarín