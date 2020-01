Fue a buscar su moto al corralón municipal, pero se la habían robado

Cristian Castillo es un joven bahiense que desde hace más de dos meses viene masticando bronca, al tiempo que reclama justicia. Y no es para menos.

Según denunció en LA BRÚJULA 24, el 3 de noviembre las autoridades le secuestraron la moto -una Honda Wave color roja- porque lo interceptaron manejando bajo los efectos del alcohol. "La prueba me dio 0,57 en la primera y 0,59 en la segunda, iba en falta", reconoce.

Pero luego, a pesar de hacer las cosas que tenía que hacer para recuperarla, no pudo hacerlo. "Me había tomado dos cervezas con un amigo y salí a probar la moto. Es indiscutible que estuvo mal lo que hice".

"El 11 de noviembre la fui a retirar, pagué el 50 por ciento de la multa, que es de 36 mil pesos, y también tuve que poner la moto al día. En total fueron 24 mil pesos para sacarla, y todavía me quedan otros 18 de la multa que la estoy pagando en cuotas", explicó.

Y agregó, indignado: "Hice todo el papelerío, fui al corralón con el papel que me dieron en el juzgado y resulta que no estaba. La busqué una hora y media en el predio que está atrás de la cancha de Olimpo, en calle España".

Respecto de la respuesta que le dieron quienes debían tenerla en custodia, Cristina señaló que "me dijeron que supuestamente la robaron, que habían hecho un boquete en el corralón y se la llevaron. Pero lo que me parece extraño es que el guardia no sepa nada que entraron a robar motos y que hicieron la denuncia policial cuando yo fui a retirarla".

"Ya pasaron dos meses y medio y no me dicen nada. En el seguro no saben cuándo me la van a pagar, que es lo único que yo quiero. Lo que molesta es la falta de respeto y responsabilidad, porque si vos te estás llevando un vehículo corre por tu responsabilidad que llegue en óptimas condiciones", explicó.

Y además aseguró conocer cuál fue el destino del rodado. "Yo me enteré por otras personas que cuando la robaron la tiraron en un barranco, la fueron a buscar al otro día y después la desarmaron. Ya lo tengo re asumido pero el Estado me tiene que pagar la moto, porque yo la multa la pagué".

"Se le va a pagar la moto"

Martín Iglesia Braun, titular de Tránsito Urbano de la Municipalidad, confirmó que "hemos tenido algún tipo de hecho delictivo", y recordó que "en una oportunidad se capturó a un grupo de gente intentando hacer un boquete y en otra, desgraciadamente, tuvimos que lamentar la sustracción de cuatro motos".

Además, en contacto con el programa "Tal cual es", aseguró que a Castillo se le abonará la moto. "Hay tiempos para todo, uno a veces quisiera que las cosas fueran más rápidas, pero la realidad es que se está trabajando para subsanar la situación".