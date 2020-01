Se cumplen 35 años de la grabación de una emblemática canción

Se cumplen 35 años de la grabación de la emblemática canción “We Are the World” (“Somos el mundo”), la cual fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, producida por Quincy Jones y cantada por un gran grupo de músicos famosos, formado especialmente para la ocasión, que se denominó USA for Africa (United Support of Artists for Africa, o en español: Unión de Apoyo de Artistas para Africa).

La grabación de la canción se realizó el 28 de enero y fue publicada el 7 de marzo del mismo año por el sello Columbia Records. Los beneficios económicos obtenidos fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.

EL LISTADO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON



En el que es considerado como el single benéfico más exitoso de la historia participaron una veintena de cantantes, entre los que estaban artistas tan legendarios como Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Diana Ross, Stevie Wonder, Kenny Rogers, Lionel Richie, Paul Simon, Huey Lewis, Billy Joel, Dionne Warwick, Cindy Lauper y Steve Perry. Los coristas fueron Los Jackson Five.

Fuente: Wikipedia y LB24