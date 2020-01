Hallan al mochilero que estaba desaparecido desde hace más de un mes

Fabiana Benestante confirmó esta mañana a través de las redes sociales el hallazgo de su hijo, Francisco Ciarlantini Cristoforone, con el cual había mantenido comunicación por última vez a finales del año pasado, mientras el joven se encontraba realizando una aventura como mochilero en Perú y Bolivia.

"Lo encontramos a Fran!!!! Gracias gracias gracias!!!! Estoy en el consulado...", destacó la mujer en su cuenta de Facebook, al tiempo que minutos después agregó: "Graciasssss!!! Infinitamente agradecida!!!!!! A todos sus energías me ayudaron nunca dude q lo iba a encontrar!!".

Cabe recordar que el último viernes, Benestante había adelantado en LA BRÚJULA 24 que iba a viajar a Perú a para sumarse personalmente a la búsqueda que, hasta hace instantes, había sido infructuosa.

"Me va a acompañar mi hijo mayor y otros dos chicos a los que tengo que agradecerles de por vida me llamaron para decirme que me van a ayudar. Ellos tenían previsto ir a Colombia, pero mostraron su lado solidario. Les mandé un dinero para que se puedan mover mejor, son mochileros", había sentenciado Fabiana en su charla con este medio.

A lo cual agregó: "Anoche me llamaron desde Trujillo y quieren empezar a buscar por el norte porque tienen miedo de que pueden haber ido hacia allá. Creen que Fran está dando vueltas en Lima".