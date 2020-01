Pella no pudo y se complicó la serie

Guido Pella fue sorprendido por Dennis Novak, actualmente en el puesto 105 del escalafón mundial, y perdió en el primer punto de la serie entre Argentina y Austria.

El bahiense inició con total solidez sin ceder games en el primer set, pero el europeo se recuperó para golpear en los momentos justo y llevarse el duelo por 0-6, 6-4 y 6-4.

El número 25° del mundo comenzó muy cómodo en el partido y doblegó totalmente a su rival. En el primer parcial sólo tuvo dos errores no forzados y no le dio ningún tipo de chance a Novak para que reaccionara. Pero después del 6-0, Pella no pudo hacerse fuerte desde su saque (solo tuvo 47% de primeros servicios) y tampoco se hizo fuerte con el juego del rival: no volvió a quebrar en el resto del partido.

El austriaco, lejos de desesperarse por el set inicial, fue paciente y consiguió quebrar una vez en la segunda manga y otra vez en la definitiva. Así, le dio el primer punto al equipo que tiene como principal figura a Dominic Thiem (6°), que a continuación se medirá con Diego Schwartzman (13°) en el segundo partido de la serie. El Peque deberá ganar para igualar el mano a mano y llevar la definición al dobles.

Fuente: Olé