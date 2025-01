Filtran fuertes chats de Icardi contra Maxi López: "Es un muerto de hambre"

Una nueva polémica estalló en torno a Mauro Icardi, y el foco está puesto -otra vez- en los chats que el delantero del Galatasaray le envió a Wanda Nara, donde lanzó durísimas acusaciones contra su exmarido y padre de sus hijos mayores, Maxi López. Según dieron a conocer, los mensajes están en manos de la Justicia, como parte de la denuncia por violencia que la empresaria presentó contra su expareja.

En uno de los mensajes, divulgados por Ángel de Brito en “LAM” (América TV), la actual pareja de la China Suárez escribió sin filtro: “Maxi me chupa la chot…”. El exfutbolista del Inter de Milán estaba en plena conversación con Wanda sobre la relación que ella mantiene con el padre de sus tres hijos, y no dudó en descalificarlo.

“Es un muerto de hambre que diez años se hizo el vivo”, agregó Icardi en el chat. A pesar de las constantes provocaciones, la conductora de “Bake Off Famosos” intentó mantener la calma y defendió su postura: “Pretendo tener buena onda con los que quiero. No voy a dejar de tener amigos”. Cabe destacar que la ex de L-Gante conoció hace poco tiempo a su exmarido.

Sin embargo, Icardi no dejó de lanzar duras críticas, y en otro de los mensajes sentenció: “Y vos te hacés la viva. Nadie te dijo que dejes de tener amigos”. En ese tono de confrontación, ella replicó: “Es mi vida y yo elijo a quién perdonar o no”.

Los chats fueron revelados el viernes por la noche, justo cuando Maxi López llegaba a Argentina. En medio del escándalo que involucra a Icardi, Nara y la China Suárez, los medios se concentraron en el Aeropuerto de Ezeiza, esperando obtener declaraciones del exfutbolista o de la conductora.

No obstante, ninguno de los dos quiso hablar al respecto. El exdelantero, en pocas palabras, expresó: “No quiero, no me corresponde hablar”. Luego, sumó: “Chicos, está todo bien, pero no me frenen porque no quiero hablar del tema, ya que no estoy al tanto de nada. Seguramente voy a hablar con la madre de los chicos”.

Más chats explosivos

Las críticas del jugador del club turco no terminaron ahí. En uno de los chats más explosivos, hizo referencia a Luis Ventura, periodista que a menudo se encuentra en el centro de los escándalos mediáticos. “De cag… una relación de diez años mandándole mensajito a Ventura y un comunicado pedorro en notas en vez de hablar con tu marido. ¡Pero tranquila!”, disparó.

Los mensajes continúan con una serie de insultos y amenazas, en las que Mauro Icardi se muestra extremadamente enojado con la situación que atraviesa su exmujer Wanda Nara. “¡No te lamentes de nada! Y después venís… con que ‘soy mala persona’, con que ‘¡hago todo para hacerte mal!’ Y todas las pelotu… que decís”.

Y vuelve a arremeter contra Maxi López: “¡Metés al gordo pelotu… de Maxi haciéndote la viva en mi casa! ¡Te aviso que te voy a volar de ahí! ¡Seguí así!”.

Fuente: LB24 / Crónica.