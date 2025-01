Paro de la línea 319: "No pagan sueldo porque se atrasó un subsidio de Provincia"

El retraso en la llegada de un subsidio de la Provincia de Buenos Aires impidió el pago del sueldo del mes de diciembre de los choferes de la línea 319, lo que motivó el paro que comenzará a la medianoche de este jueves y seguirá hasta que se cancelen los salarios.

"No llegó el subsidio correspondiente de la Provincia y la empresa dijo que no iba a poder hacerle frente a los salarios. Estuvimos conversando, tratando de averiguar por qué no llegó, se dio 24 horas, pero todavía no están", afirmó Roberto Ponce, representante local de la UTA, en Nunca es Tarde.

El sindicalista detalló que sin la llegada de ese dinero la empresa que cubre la ruta Punta Alta-Bahía Blanca, no puede cubrir los sueldos. "Todas las empresas que dependen de eso están con los salarios atrasados", dijo.

"Esto ha pasado en otras oportunidades, pero se ha podido subsanar, se buscaron acuerdos para no llegar a ninguna medida, pero el agua nos llegó al cuello y no podemos permitir que a los compañeros les falte el salario", agregó.