El duro mensaje de un jugador de Villa Mitre: "No quiero jugar nunca más al fútbol"

Luego de lo que fue el bochorno en Santiago del Estero, que derivó en el triunfo de Sarmiento por 3 a 1 ante Villa Mitre y la eliminación del tricolor y el fin del sueño del ascenso, la bronca continúa y la frustración también.

Uno de los que se manifestó mediante la red social Intagram fue Nicolás Ihitz, casualmente protagonista de una de las tantas polémicas del encuentro ya que sufrió un agarrón adentro del área de Pable Tevez y no cobraron penal.

“Tengo mucha tristeza. Créanme que después del fallecimiento de mi mamá es uno de los días más tristes de mi vida. Mucho sacrificio durante un año para que pasen estas cosas. Siempre el fútbol fue mi lugar, mi psicólogo. El deporte que elegí cuando era un niño, el fútbol fue el deporte que me ayudó con muchas situaciones difíciles en mi vida. Es la primera vez que no quiero jugar nunca más al fútbol. Por estas cosas. No ensucien el deporte por el cual muchos nenes salen de la calle, no ensucien el deporte al cual a mucho nos da vida”, escribió el lateral izquierdo.

El penal a Ihitz que el sanjuanino Pablo Núñez no sancionó