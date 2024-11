Manifestación por el crimen de una mujer trans: "Rosario no merecía morir así"

Tal como anunció LA BRÚJULA 24 el pasado lunes, se realiza este miércoles en pleno centro de la ciudad una concentración en el Día de la Memoria Trans y por el total esclarecimiento del homicidio de Rosario Sansone. Por el crimen, permanece detenido un joven de 17 años.

Sansone, de 47 años, una mujer trans activista por los derechos del colectivo LGBTIQ+, fue hallada sin vida en su vivienda de calle República Siria 1463, tras un incendio el pasado 3 de noviembre. Era oriunda de Salta y se había establecido en Bahía huyendo de la violencia de género.

“Vení con tu cartel a las 17 horas a la plaza Rivadavia”, dijeron desde la organización en una publicación que realizaron en redes sociales donde, además, plantearon que el caso Sansone “fue travesticidio”.

"Sentimos mucho dolor, mucha impotencia. Sabemos quién fue el asesino. Mucho no podemos hablar. Ojalá que se haga justicia y no, como andan diciendo, que por ser menor de edad lo van a largar. Queremos que le den perpetua, la mató mal. Rosario no se merecía morir así. Una luchadora incansable que venía haciendo marchas desde hace veinte años en Salta por nuestros derechos. Nunca me imaginé venir a despedirla de esta manera", dijo una amiga de Sansone. "Ella no se acostaba a dormir de la forma en la que la encontraron, con velas, sahumerio, estufa eléctrica. Para nosotras fue un asesinato", aportó otra de las mujeres trans que participa de la concentración.