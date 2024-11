Un estudio científico reveló cuál es la canción de rock más triste de la historia

El estudio realizado por HappyOrNot y la investigadora Analiese Micallef Grimaud de la Universidad de Durham reveló que la canción de rock más triste, según el análisis de componentes líricos y vocales, es Something In The Way de Nirvana. Este tema, una confesión íntima de Kurt Cobain incluida en el álbum Nevermind, expresa de manera cruda la soledad y el aislamiento, temas profundamente personales para el vocalista.

La interpretación susurrada de Cobain, junto a la simplicidad de una guitarra de cuatro cuerdas, crea una atmósfera sombría que resuena con el oyente.

La canción, que explora los sentimientos de desolación de Cobain durante su infancia, ha sido reconocida como una obra melancólica que conecta a nivel emocional con quienes atraviesan momentos difíciles. No solo es un himno de tristeza, sino una manifestación de vulnerabilidad que permite a los oyentes procesar sus propias emociones en un espacio seguro.

En 2022, Something In The Way resurgió en la cultura pop al formar parte de la banda sonora de la película The Batman, lo que impulsó su popularidad en plataformas de streaming. La canción ayudó a definir una versión más oscura del personaje de Bruce Wayne, que fue aclamada por su tono introspectivo y sombrío.

HappyOrNot y Grimaud concluyeron que las canciones tristes, lejos de ser evitadas, cumplen una función terapéutica al brindar una salida emocional a quienes buscan consuelo en la música. La melancolía de Something In The Way es un testamento al poder de la música para explorar y expresar los rincones más complejos de la experiencia humana.

Con información de Infobae