Visitó de noche el psiquiátrico abandonado detrás del Penna y lo que filmó lo dejó "helado"

Daniel Ascola, un bahiense apasionado por la exploración urbana o Urbex, se dedica desde hace un tiempo a recorrer lugares abandonados, una actividad que ha ganado popularidad en plataformas como YouTube.

La práctica consiste en visitar mansiones, fábricas, hospitales, y otros sitios en desuso, para mostrar su deterioro y, en algunos casos, documentar eventos paranormales. Ascola comenzó su travesía en solitario, visitando locaciones como el frigorífico de Villa Rosa, el hospital de Allen, y la morgue abandonada. Su principal interés es registrar lo lo peligroso de estos sitios, especialmente cuando cae la noche.

Ascola relató en el programa Todo es posible, que se transmite por La Brújula 24, que uno de los lugares que más lo impactó fue el psiquiátrico abandonado detrás del Hospital Pena. Durante la pandemia, en 2021, lo visitó por primera vez: "Fui de día para conocer el lugar, y me encontré con gente viviendo allí", relató. Fue entonces cuando decidió conversar con algunos de los habitantes, quienes le compartieron historias de experiencias paranormales. Un joven le contó lo que le ocurrió mientras dormía en uno de los sótanos: "Era como la voz de una mujer, me susurró al oído. Era en pleno invierno, a las 7 de la mañana, me acuerdo". El muchacho le dijo que agarró sus cosas y se fue a donde estaban otros compañeros.

La experiencia quedó grabada en la mente de Ascola, quien regresó al mismo lugar en abril de 2022. Esta vez, lo recorrió de día para asegurarse de que no hubiera nadie, y luego volvió de noche para grabar con su celular en uno de los subsuelos, debajo de una capilla. Estuvo apenas tres minutos filmando. Al regresar a su casa en General Roca, revisó el video dos semanas después y descubrió algo sorprendente.

"Se escucha un susurro, pero muy leve en el video. Entonces cazo los auriculares y es cuando escucho claramente un susurro de una mujer. La verdad me quedé impactado, me quedé muy helado. Más porque coincidió todo lo que el muchacho me había dicho, justo en el lugar que le había pasado a él", explicó Ascola.

La situación se tornó aún más inquietante cuando Ascola, al revisar el video con mayor detalle, captó lo que él considera una psicofonía, una manifestación sonora de entidades espirituales. "Escucho claramente que dice 'ya te vi', y la verdad es que me impactó mucho", relató.