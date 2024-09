Abogada bahiense, a un paso de la cárcel

Al horno

Casualidades de la vida. El jueves pasado, mientras se celebraba el día del abogado, el futuro judicial de una conocida letrada local se complicaba: Paula Balanovsky se encamina a una nueva imputación por estafas y queda a un paso de la cárcel.

La profesional, condenada en 2021 a un año y nueve meses de prisión, por pedirle dinero a un cliente detenido, bajo el argumento de que sobornaría a un juez y así lograría conseguirle la libertad. La “coima” era para ella y la libertad nunca la obtuvo.

Ahora, según pudo saber esta sección, el fiscal Juan Pablo Fernández desarchivó un expediente y mandó a investigar a Balanovsky por una supuesta estafa con una casa.

La mujer damnificada denunció que tanto la abogada como los familiares de ella le robaron una propiedad mediante engaños y la firma de poderes.

Y no es todo. En Fiscalía aún tramita otra causa en la que se investiga a Balanovsky y su pareja por la “usurpación” de una vivienda, en supuesta complicidad con una escribanía, y en perjuicio de un joven de apellido Trobbiani.

De prosperar estos expedientes, teniendo en cuenta en cuenta la condena de ejecución condicional, la famosa abogada podría terminar tras las rejas de manera efectiva.



Fiesta

No se entusiasme señor lector. No hablaremos de la supuesta fiesta swinger en un barrio privado del que toda la ciudad dice saber, pero nadie sabe nada. Y hasta el momento no hay denuncia de que se haya cometido algún delito, más allá de las consecuencias sentimentales y sociales.

Pero sí mencionaremos otra “fiesta” que merece ser comentada porque habría sucedido en un ámbito público y sus protagonistas son funcionarios.

La semana pasada se abrió una investigación de oficio para investigar irregularidades en la seccional de Punta Alta. Al parecer, en el primer piso de la seccional hubo un “carnaval carioca” con la participación de hombres y mujeres de uniforme.

Más allá de que, tanto la Justicia como Asuntos Internos de la Bonaerense, deberá establecer si el hecho existió y que faltas se cometieron, hay algo más delicado que deberá esclarecerse: una joven oficial podría declarar que fue acosada por uno de sus compañeros, tanto en la casa del primer piso de esa dependencia como en un domicilio particular.

Habrá que estar atentos.



Freestyle

Exe Fabiani es un freestyler de 21 años nacido en nuestra ciudad. Arrancó con la música y el freestyle (ritmo de baile electrónica, fusión de electro con synthpop y hip hop) a los 16, y desde entonces se destaca en la escena nacional, en donde ha logrado varios reconocimientos y títulos: fue campeón de la Final Nacional de Cultura Rap Federal en las últimas tres ediciones (2020, 2021 y 2022) y del Puerto Freestyle.

En las últimas horas Exe confirmó en sus redes que Red Bull, una de las marcas de energizantes más importantes del mundo (y patrocinadora de eventos freestyle) lo convocó para viajar a Madrid y participar de un proyecto en el que reúne a profesionales y jóvenes que desarrollan esta disciplina.

“Sinceramente no tengo palabras. Es una locura todo esto, totalmente inimaginable hasta hace diez días. Jamás, nunca en mi vida imaginé que iba a conocer Europa, y menos que iba a ser gracias al freestye. Es muy fuete y emocionante”, publicó en su cuenta de X. ¡Felicitaciones para este talentoso artista local y todos los éxitos en España!



Boleto

En abril de 2023, el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires firmó un convenio con autoridades de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca para garantizar el acceso al Boleto Universitario para estudiantes de nuestra ciudad y la región.

Esto significa que, a partir del 1 de junio de 2023, todos aquellos estudiantes universitarios ingresantes de 2023, los que empezaron en el segundo cuatrimestre de 2022, y los alumnos regulares que cumplían con los requisitos establecidos por la normativa, estaban en condiciones de acceder a 45 pasajes en colectivo gratuitos por mes.

Sin embargo, se suceden este año reclamos de varios estudiantes de la UNS y la UTN local ante la Provincia por no contar con esos boletos gratuitos correspondientes. A esta altura no quedan claras las razones del incumplimiento.

Concejales de Juntos presentaron un proyecto para que el Gobierno bonaerense corrija esta situación. Veremos si sirve para que se regularice esta situación ya que, además, en las próximas horas se votará en el HCD un nuevo aumento en el costo del transporte público. El costo de viajar será para ellos cada vez más alto.



Hospital

El último sábado se realizó la puesta en valor de la Sala de Obstetricia y se inauguró la nueva área de Maternidad (con un ambiente más amigable y parto respetado) en el Hospital Matera del Sindicato de Empleados de Comercio.

Llevarán el nombre Miguel Bajo, fallecido recientemente y quien fuera médico jefe del área de ginecología; y de Silvina Sonaglioni, trabajadora obstetra desde hace 20 años, a quien se le dio un merecido reconocimiento en vida.

Allí estuvieron presentes el secretario general Miguel Aolita, el intendente Federico Susbielles, autoridades de la Secretaría de Salud de la Comuna, del propio hospital y de la Obra Social de los mercantiles.



Muerte

Días atrás se produjo el fallecimiento a los 92 años de Roberto Osvaldo Irigoyen, activo dirigente durante décadas de la Unión Cívica Radical, quien se encontraba algo alejado del movimiento político de la ciudad.

Un histórico correligionario de Irigoyen recordó que el recientemente fallecido inició su vida política en 1949, afiliándose a la UCR. donde tuvo activa militancia. Fue secretario del Comité de la Provincia de Buenos Aires y Coordinador de la Campaña Electoral en la Sexta Sección y delegado reorganizador de la Juventud del distrito.

Entre 1963 a 1966 fue Jefe de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bahía Blanca durante la Intendencia del Dr. Federico Baeza. Del 73 al 77 fue electo concejal (secretario de bloque, Presidente de la Comisión Legislación e integrante de la Segunda Comisión de Hacienda).

Ya en el 83 fue director de Petroquímica Bahía Blanca en representación del Estado Nacional (que poseía el 51% de las acciones de la empresa). Ese año fue candidato en la interna para Intendente de la ciudad, y perdió con Juan Carlos Cabirón por Línea Nacional.

Dos años más tarde, Irigoyen fue electo diputado nacional, un mandato que finalizó en el 89, habiendo tenido la oportunidad de presidir la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y haber sido Vicepresidente de la Comisión de Legislación General. En el 94 resultó electo como parte de la Convencional para reformar la Constitución Nacional.