River empató ante Independiente que jugó todo el partido con uno menos

River tuvo una oportunidad de oro cuando Independiente se quedó con uno menos desde el inicio del partido, pero el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no logró aprovecharla y terminó empatando 0-0 en un encuentro para el olvido.

El primer tiempo fue un reflejo de la falta de chispa en el juego de River, que a pesar de la temprana expulsión de Santiago López en Independiente, no logró generar situaciones de peligro.

Además de la expulsión, hubo diez amonestados: Iván Marcone y Felipe Loyola en el Rojo; Gemán Pezzella, Fabricio Bustos, Nicolás Fonseca, Manuel Lanzini y Paulo Díaz en River.

Gallardo intentó cambiar la dinámica del equipo con la entrada de Facundo Colidio, pero el ataque del Millonario siguió siendo inofensivo. La única aproximación destacable fue un remate débil de Santiago Simón, que no inquietó al arquero Rodrigo Rey.



En la segunda mitad, los de Núñez intentaron más, pero sin la claridad necesaria para romper el cero. Miguel Borja tuvo algunas chances, pero o bien falló en la definición, o se encontró con un Rey que estaba en su noche. Independiente, por su parte, llegó a anotar con un gol de Marco Pellegrino, que fue anulado por una mano en la jugada previa, dejando así las cosas igualadas.

El final del partido no ofreció mucho más que una tímida arremetida de River, que no supo cómo perforar la defensa rival ni aprovechar las pocas oportunidades que generó. Con este empate, el equipo de Gallardo acumula tres partidos sin ganar en la Liga Profesional desde su retorno, mientras que Independiente, pese a no poder estirar su racha de victorias, se mantiene invicto en sus últimos cinco encuentros bajo la conducción de Julio Vaccari.



Con información de TyC Sports