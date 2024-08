Opositores preparan más proyectos que complican el equilibrio fiscal

Ayer, en un nuevo revés parlamentario para el Gobierno, el Senado sancionó el aumento a los jubilados. La norma fue aprobada por una amplia mayoría -con 61 votos a favor y ocho en contra-, pese a las amenazas de veto de la Casa Rosada. El aval de los senadores al nuevo esquema de movilidad jubilatoria se suma al rechazo al DNU de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en Diputados y la crisis interna de la bancada de La Libertad Avanza.

Ante este escenario, legisladores del oficialismo ya advirtieron sobre la necesidad de replantear la estrategia parlamentaria a futuro, teniendo en cuenta que el 15 de septiembre ingresará el proyecto de ley de presupuesto 2025.

La Cámara ya aprobó una moción de preferencia para debatir en la próxima sesión, con o sin despacho de comisión, el proyecto de ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales, recientemente aprobada por Diputados.

La sanción de la Cámara Baja busca garantizar la recomposición de salarios docentes y no docentes del sistema universitario a partir del 1 de diciembre de 2023, hasta la sanción de la ley, por la variación de la inflación del Indec. El artículo seis de la norma establece que no se aplicará la actualización salarial cuando las paritarias a nivel general de los sectores docentes y no docentes sean acordadas y refrendadas por el Poder Ejecutivo.

