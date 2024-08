Milei advirtió que vetará la movilidad jubilatoria si la aprueba el Senado

Mientras el Senado trata modificaciones en las jubilaciones y, entre otro temas, el congelamiento de las dietas de los legisladores de la Cámara Alta, el Gobierno advirtió que vetará “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal”.

Así lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa. “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”, sentenció antes de dar por finalizada la conferencia.

En la sesión ordinaria también se abordarán otros temas que no generarían discusión abierta entre los bloques y se votarían sin discursos, como el de Carolina Losada (UCR), que establece “prisión de 5 a 15 años al que reciba y al que entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Con información de Infobae