La denuncia de Fabiola contra Alberto: “Venís golpeándome hace tres días seguidos”

Se filtraron las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes, obtenidas por Infobae, se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 8 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves.

Video con Pettinato

Casi en paralelo con la difusión de las fotos de la violencia del expresidente Fernández contra su pareja, en la noche del jueves, se conoció un video de él junto a la columnista Tamara Pettinato, mientras cenaban en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

En la grabación, donde puede verse a la figura mediática de 36 años mientras toma cerveza, ambos hablan del vínculo que los une y del amor que se tienen el uno por el otro.

“Hoy estamos cortando”, dice Tamara al comenzar el video y entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la excolumnista de Radio con Vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! de amistad”, vocifera la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas descontroladas de ambos.

Durante el resto de la secuencia, tanto la conductora de radio como el exmandatario ahondan en su relación. Tamara califica a Alberto de “buen compañero”, “gran persona” y dice que lo quiere y va a querer siempre. “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”, alega más adelante, y completa con un “mentira” al tiempo que Fernández sigue grabando. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de Tamara y un “yo a vos” de Alberto.