Caída de consumo y producción: “Todos en el sector pymes estamos muy complicados”

La mayor parte de las empresas del país son pequeñas y medianas, un sector que está sintiendo con fuerza los embates de la caída del consumo y la producción, y con expectativas de que el vendaval pase pronto, según resumió el secretario de prensa de la Comisión Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, en conversación con La Brújula 24.

“La situación en general está muy complicada. La espalda que tenemos nosotros es bastante diferente (a las grandes empresas) y los mecanismos de defensa también son bastantes diferentes. En general, no tenemos rubros, por lo menos en lo que encuestamos a nivel nacional, tanto en el comercio como en la industria, que podamos decir a estos les está yendo más o menos bien”, dijo en el programa Nunca es tarde.

El empresario cita los resultados del último informe para dar una muestra el panorama: en junio dentro de lo que es ventas minoristas hay una caída de 21,9% anual y en industria un 20,4%.

“Tenemos rubros a los que les va bastante mal y otros que les va no tan mal, pero a todos les va mal. Impacta la falta de consumo en el comercio y a su vez, la poca demanda que tiene el comercio, la traslada a la poca demanda que le hace a la industria que fabrica para el mercado interno. Así que salvo en algunos rubros, todos estamos muy complicados”, señaló.

Femenia destacó que las excepciones son rubros vinculados con energía o provisión de servicios a Vaca Muerta, pero al resto no le está yendo bien.

El empresario señaló también que en el sector “tenemos más deseos que expectativas, porque realmente no tenemos claro por dónde puede venir la reactivación o qué factor va a producir una reactivación. Se ha avanzado en el tema del combate a la inflación y superar el déficit fiscal que son cuestiones que nosotros apoyamos, pero por sí solas no son condiciones necesarias, no alcanzan para generar un rebote que sea importante y que se pueda mantener como una tendencia”.