Covatti confirmó que se baja de la moto al menos hasta fin de año

Una noticia que llegó desde Europa moviliza a todo el ambiente del speedway de Bahía Blanca y la región da cuenta de la decisión que tomó Nicolás Covatti con su carrera, de cara a lo que resta del año, meses después de la noche del 8 de febrero en el circuito Antonio Miranda, donde una caída le provocó múltiples fracturas y lesiones de consideración.

El pringlense publicó un video en sus redes sociales donde afirma: “Es difícil explicar lo que siento en este momento, pero lo único que puedo decir es que he tomado la decisión de no continuar al menos por este año. Después se verá para el próximo”.

“En abril, con tanto dolor me subí a la moto, luego probé el mes siguiente, he probado en junio también, corriendo acá en Inglaterra, pero he decidido no continuar; por el dolor en el brazo y la pierna”, explicó.

Por último, agradeciendo a todos los que le han manifestado sus buenas energías, manifestó: “En este momento no me estoy divirtiendo, con el dolor que siento es más una tortura. He dado lo mejor siempre, no debo arrepentirme de eso, en cada carrera, en cada campeonato y siempre lo recordaré así”.

Ayer, Covatti disputó dos series en una fecha en Reino Unido y tuvo que abandonar, dando indicios de que su organismo aún no está al 100% para volver a las pistas.

