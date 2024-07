Inesperado desembarco bahiense en Vaca Muerta

Visita

La semana pasada estuvo en nuestra ciudad el embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi. Además de las cuestiones protocolares, y de pasar por los estudios de La Brújula 24, su visita dejó un par de perlitas y algunos datos muy interesantes.

En muchas de las charlas que mantuvo con referentes locales, Yamauchi se refirió al Puerto y a su importancia estratégica y comercial. Su interés estaba muy orientado a los temas relacionado con lo alimenticio y lo energético. En relación a este último punto, su país depende mucho del gas que produce Rusia (después de China, es el país asiático que más importa), y la guerra con Ucrania les ha traído varios dolores de cabeza en estos últimos años. Por eso no llamó la atención que el embajador pregunte sobre el (ahora disputado con Río Negro) proyecto de instalación de la planta de GNL. “Quedamos en varias líneas de acción a seguir en conjunto”, comentó un alto funcionario bahiense a Bahía Indiscreta.

Un dato de color se dio justamente en su vista al Puerto. Luego de un almuerzo en el que estuvieron presentes el intendente Federico Susbielles, Luis Calderaro, Santiago Mandolesi Burgos y otros referentes del Consorcio, había programada una recorrida por el estuario. Pese al día de frío extremo que le tocó, y lejos de amilanarse, el embajador pidió prestada una bufanda a una empleada del Puerto y se embarcó. “Fuimos a navegar y quedó encantado”.

Todos los que lo trataron coincidieron en la amabilidad y predisposición del funcionario nipón. Más allá de que se entiende que un embajador debe tener estas virtudes, en él se notaron muy naturales.



Mercados

Con mucho éxito se inauguró el fin de semana el Mercado Bahiense en el predio de la FISA, una idea que el intendente Susbielles cuando presentó su plan de gobierno, y que es parte de los mercados bonaerenses que se ven en otras ciudades de la Provincia, pero este con una impronta municipal bien marcada.

Desde la comuna indicaron que, por la magnitud de la ciudad, “hay mucho para hacer en cuanto a instalación de este tipo de mercados con características de feria a bajo precio, con enfoque en la producción local y regional, por lo que no se descarta que este sea el último. Además, el propio intendente explicó que “viene a complementar el trabajo que se está haciendo desde hace años en el Paseo Portuario”, por lo que de ninguna manera este nuevo mercado va a reemplazar al de White, sino que ambos seguirán coexistiendo.

Lo mismo ocurrirá con el Mercado Municipal de calle Donado. A pesar de la confusión de varios vecinos, la instalación de los stands en la FISA no significa una mudanza del tradicional espacio de compras del centro. Nada que ver. De hecho, esta sección pudo saber que se adquirieron muchos pliegos para participar del concurso nacional para su remodelación y puesta en valor. “Hay gran interés de varias empresas para participar de ese proyecto, y los tiempos se vienen cumpliendo en base a lo planeado”, explicó un funcionario de Alsina 65.



¿Y si fuera ella?

La modelo Rocío Marengo sorprendió a propios y ajenos al desembarcar en Vaca Muerta. Hace unos días posó junto al sonriente gobernador de Neuquén en la inauguración de una clínica en Añelo.

Acompañada por otros integrantes de su familia, la bahiense está interesada en el desarrollo de aquella región petrolera y, según pudo saber Bahía Indiscreta, ya está vinculada a un empresario e inversor.

A su vez, algunos se preguntan si Marengo y sus nuevos vínculos podrían intervenir en la disputa entre Buenos Aires y Río Negro por la planta de YPF, en donde la Provincia del Neuquén podría inclinar la balanza.



Un histórico

A los 63 años, y con 47 de ellos trabajando en el Municipio, la semana pasada se jubiló Carlos Luna, uno de los empleados más queridos de la Comuna. Su cargo actual era Jefe de Despacho en el área de Niñez, y el dato de cloro es que Carlos conoce ese ámbito de primerísima mano, ya que de muy chico quedó huérfano y debió pasar esa etapa de su vida en un hogar de abrigo.

Luego de mucho estudio y esfuerzo, arrancó a trabajar en la Secretaría de Políticas Sociales como cadete. Más tarde pasó brevemente por Ioma, y en la época de Alfonsín desembarcó un tiempo en Pami, para luego recalar definitivamente en Niñez del Municipio. Al principio se encargó del sellando de resoluciones, fue aprendiendo, rindiendo concursos, subiendo categorías, hasta llegar a ser jefe.

Por ser el empleado más antiguo, fue quien recibió a Federico Susbielles en Alsina 65 cuando asumió la intendencia. De hecho, el jefe comunal recordó ese momento en sus redes sociales a la hora de agradecerle por su desempeño y desearle un feliz retiro.



UTN

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel nacional declaró hace pocos días el estado de alerta. Esto se debe a varios factores:

Los salarios docentes y no docentes no llegan a la canasta básica, y el Estado nacional no convoca a paritarias salariales. Por ahora, da recomposiciones salariales menores a la inflación. Cabe recordar que los salarios representan el 91 por ciento del presupuesto de esa facultad.

Las becas de estudiantes Progresar y Belgrano están sin ejecutar.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, el déficit desde enero a mayo fue de 270 por ciento, y aunque fue normalizado a partir de junio de 2024 por un acuerdo con el Gobierno, en la primera mitad del año se debió usar dinero de distintas áreas (con la inversión en investigación científica) para financiar el mantenimiento básico. Los gastos de funcionamiento representan el 6 por ciento del presupuesto.

Sobre los programas especiales, a nivel nacional hay cinco nuevas carreras y un colegio técnico que están desfinanciados. Todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología también lo están.

En distintas facultades del territorio nacional hay obras paralizadas.

En cuanto a la Facultad Regional Bahía Blanca, la situación general es la misma, con la salvedad que no hay programas especiales ni obras en ejecución. Cabe destacar que los fondos que se había prometido para las reparaciones por el temporal de diciembre nunca fueron girados.

Esta semana se realizaron tres días de protestas y visibilización del conflicto gremial docente y no docente, que continuará si no se convoca a paritarias. Cabe destacar que, según explicaron desde la UTN local, la no ejecución de los programas de becas para estudiantes pone en riesgo la continuidad educativa de éstos, y compromete el ingreso a las carreras del año próximo, ya que los costos para radicarse en la ciudad han aumentado considerablemente.