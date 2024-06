Se viene otra oleada de despidos de estatales

El próximo domingo vencen más de 50 mil contratos de empleados del Estado nacional que habían sido prorrogados a finales de marzo cuando se produjo la ola de despidos más grande de la administración de Javier Milei. Los gremios estatales esperan otra gran cantidad de bajas, pero coinciden con el Gobierno en que las cifras mermarán respecto a las registradas hace tres meses -hubo poco más de 15 mil cesantías- y ahora se circunscribirían básicamente a algunos ministerios, a secretarías que fueron eliminadas, como la de Mujeres y Géneros, pero también a organismos autárquicos como el INTI.

Si bien en Presidencia reconocen que la semana próxima podría haber entre “7 mil y 10 mil” cancelaciones de contratos, no hay cifras confiables. Ni siquiera las hay para calcular las cesantías registradas desde el comienzo del mandato.

El propio Javier Milei, en ocasión de disertar en el Latam Economic Forum el pasado 5 de junio, adujo que “en materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil”. Unas semanas antes el entonces jefe de gabinete, Nicolás Posse, reconoció que “al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada”.

Desde Jefatura de Gabinete, de donde depende la secretaría de Transformación del Estado, destacaron que hoy no hay números y dependerá de cada organismo o empresa pública determinar qué contratos no serán renovados el 30 de junio. Recién en julio próximo se sabrá cómo quedarán las dotaciones de las distintas reparticiones públicas. Un funcionario consultado estimó, no obstante, que las bajas serían menos importantes ya que “los dos cortes fuertes fueron al comienzo de la gestión y el 31 de marzo”.

En los gremios UPCN y ATE, en tanto, están preocupados por lo que pueda pasar el fin de semana pero estiman que las bajas serían menores a las registradas anteriormente. No obstante, están atentos a lo que pueda ocurrir con eventuales notificaciones vía telegrama o por el GDE (el sistema de gestión documental) durante el próximo sábado.

En ATE, por lo pronto, se preparan para movilizarse este jueves al Congreso para repudiar la eventual sanción de la Ley Bases y el lunes, en tanto, podrían hacer una vigilia en la puerta de los organismos de los eventuales cesanteados.

