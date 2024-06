Estudiantes le empató a Gremio y lo dejó en la llave de San Lorenzo

En el duelo postergado por las fuertes inundaciones en Rio Grande Do Sul, Estudiantes de La Plata se despidió de las competencias internacionales en este 2024 con un empate ante Gremio como visitante. En un duelo que se jugó en el Estadio Couto Pereira de Coritiba debido a las refacciones que se realizan en el Arena Do Gremio por el temporal, los locales ganaban por el tanto de Franco Cristaldo pero el Pincha, que ya no tenía chances de entrar en la Copa Sudamericana, lo igualó a través de Mauro Méndez.

El equipo de Eduardo Domínguez arrancó mejor y en una de las primeras jugadas reclamó un penal de Rodrigo Ely sobre Javier Correa, que Esteban Ostojich no cobró. Los de Renato Portaluppi lo emparejaron y terminaron algo mejor pero no lograron romper el cero. En el arranque del complemento, luego de una mala salida por derecha, Franco Cristaldo controló, se metió en el área y definió para poner en ventaja al elenco Gaúcho.

A partir de ahí, el elenco platense empezó a generar chances para empatarlo pero sin éxito, hasta que un córner ejecutado por José Sosa a diez minutos del final fue a la cabeza de Mauro Méndez, que sentenció la igualdad definitiva. Con este resultado, Gremio quedó segundo del Grupo C y jugará los octavos de final contra Fluminense, en el cruce que podría enfrentarlo en cuartos con San Lorenzo, que se medirá con Atlético Mineiro.

Fuente: TyC Sports