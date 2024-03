Inter Miami ante Orlando City: las claves de un clásico picante

Luego de arrancar la MLS con un triunfo y un empate, el Inter Miami de Lionel Messi tendrá un duro duelo este sábado: el clásico de Florida ante Orlando City. El año pasado, cuando se cruzaron por la Leagues Cup, el partido fue bien picante: triunfo 3-1 para las Garzas, con doblete de Leo, quien se cruzó fuerte con dos jugadores del equipo rival.

El clásico de la Florida está programado para este sábado a las 18:30 (hora de la Argentina) en el renovado Chase Stadium de Miami y será transmitido por la señal de MLS Season Pass de Apple TV.

La historia es relativamente novel entre estos dos equipos, ya que el primer enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en 2020. De ahí que todavía no tenga un nombre especial este derbi, si bien algunos ya lo bautizaron como el Clásico del Sol. Hasta acá, Orlando lidera el historial con 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El último fue empate 1-1, sin Messi en cancha, ya que el rosarino arrastraba una molestia física.

Se espera un duelo caliente, además, por la cantidad de jugadores sudamericanos que juegan en Orlando. Entre ellos algunos bastante conocidos, como el uruguayo Nicolás Lodeiro, con pasado en Boca, y el colombiano Luis Muriel, quien llegó en el último mercado de pases desde el Atalanta italiano y viene de debutar con un gol en el equipo.

También colombiano es el entrenador Oscar Pareja, quien algunos días atrás comentaba en una entrevista con el diario AS: “Estamos muy contentos de tener un par de fichajes que nos van a ayudar a tener una mejor temporada y sabiendo que el año pasado fue el mejor de Orlando City. Esperamos que podamos enfrentarnos no solo a Miami y los jugadores que han traído, incluido el mejor de la historia para muchos e indudablemente el mejor del mundo ahora. Estamos optimistas no sólo de vencer a Leo y a Miami y de que podamos tener la contundencia enfrentar a Miami, si no a todos los demás equipos en la liga”.

En Orlando también juega Pedro Gallese, arquero de la selección de Perú, quien lo conoce bien a Leo de varios duelos en las Eliminatorias. “Es algo que te motiva siempre enfrentarte a los mejores del mundo. Messi es el mejor del mundo y está en el equipo de enfrente que es un clásico y eso es muy motivante para nosotros. No hay una fórmula contra Messi, siempre se saca algo nuevo y por eso es uno de los mejores del mundo y lo viene demostrando año con año”, reconoció hace poquito en diálogo con AS.

Los Leones también cuentan con tres argentinos entre sus filas: Rodrigo Schlegel, Martín Ojeda y Ramiro Enrique. Este último, hijo del Negro (campeón del mundo en México 1986), viene de anotar un golazo esta semana en la Concachampions, competencia en la que Orlando abrochó el pase a octavos de final. Inter llega con una pequeña ventaja, ya que tuvo dos días más de descanso.

