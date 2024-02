Un camión enganchó cables y tiró postes en el barrio Pampa Central

Un número inicialmente no determinado de vecinos del barrio Pampa Central se quedaron imprevistamente sin los servicios de electricidad e internet este lunes, luego que un camión enganchó los cables y tiró postes. De milagro no hubo que lamentar heridos ni daños, aunque inicialmente el tránsito no se interrumpió y los vehículos seguían pasando por sobre los cables tirados atravesando la calle Charlone, a metros de Jujuy.

Lamentablemente no es el primer incidente de similares características que ocurre en la ciudad. Incluso varios días después del temporal del 16 de diciembre, situaciones idénticas se produjeron en sectores de la ciudad donde ya habían sido repuestos los servicios de energía y de internet interrumpidos por el fenómeno climático.

Una vecina se comunicó con la producción de La Brújula 24 para dar cuenta de la situación y acompañó la novedad con imágenes fotográficas del sector de Charlone y Jujuy. “Fue un camión de transporte de contenedores. No sólo tiró los cables y los postes sino que también arrancó la luminaria de la esquina; hizo un desastre”, afirmó la vecina.

Desde Edes, ante una consulta desde esta redacción, se informó que ya estaban en conocimiento de lo ocurrido y que las cuadrillas estaban en proceso de solucionar el inconveniente.