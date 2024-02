Ruta 3: fuerte choque entre un camión y un utilitario camino a Cerri

Un fuete choque entre un camión cisterna de combustible y un utilitario se produjo en la tarde de hoy domingo en el kilómetro 679 de la Ruta 3, camino a General Cerri. Como resultado, un hombre debió ser hospitalizado.

Según trascendió, el vehículo de mayor porte, un Scania, iba conducido por Facundo Fornasari, de 50 años, oriundo de La Pampa, mientras que la Renault Kangoo era manejada por Jorge Luis Lilo, de 43. Ambos resultaron ilesos. Sin embargo, quien iba de acompañante en la camioneta, Víctor Poggioli, bahiense de 32 años, debió ser trasladado al Hospital Municipal con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

Hasta ahora no se conocen las causas del incidente vial, y la ruta debió cortarse por varios minutos para permitir el trabajo de los operarios de Defensa Civil, de la policía, de una ambulancia del Same, de bomberos de Cerri, y de la Policía Ecológica, por el tipo de carga que llevaba el camión. El transito ya fue liberado y no hubo filtración en la cisterna del vehículo.