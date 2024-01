Kicillof evaluó el impacto del DNU con el sector farmacéutico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió a representantes del sector farmacéutico para evaluar el impacto del DNU 70/2023 y las consecuencias que podrían las medidas que impulsa el Gobierno nacional.

El DNU 70/2023 establece la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre y admite la constitución de farmacias mediante cualquier figura jurídica, entre otras medidas que apuntan contra los profesionales farmacéuticos y si bien en la provincia de Buenos Aires las medidas no impactan al estar vigente la Ley de Farmacia Provincial se analizó el impacto en la salud pública y el rol sanitario del farmacéutico.

En ese marco, Kicillof y el ministro de la Salud, Nicolás Kreplak, se reunieron esta tarde con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez; los presidentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti; y de la Cámara de Farmacias Bonaerenses (Cafabo), Julio Álvarez; el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem; el secretario general de la Asociación Empleados de Farmacia (ADEF), Víctor Carricarte; y el decano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Mauricio Erben.

“El DNU tiene un impacto negativo en la salud pública y vulnera el rol sanitario de las farmacias: su aprobación pondría en riesgo el trabajo de mucha gente y atacaría un modelo que se construyó con mucho esfuerzo, que además es un sistema que en la provincia de Buenos Aires es muy exitoso”, dijo Kreplak al término de la reunión.

El sector farmacéutico es otro de los grandes perjudicados por las medidas que intenta impulsar el Gobierno Nacional.



Hoy nos reunimos con representantes nacionales y provinciales del sector para evaluar el impacto en la salud pública y en el rol sanitario de las farmacias.



Sostuvo que la política que impulsa el Gobierno nacional ya fracasó en los países en los que intentó aplicarse, generando un aumento de los precios de los medicamentos y una mayor concentración en beneficio de los grupos más poderosos.

“Cuidar el derecho a la salud implica también que en las farmacias haya especialistas que puedan garantizar los cuidados y la seguridad de los medicamentos, explicó el ministro.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez resaltó que en la reunión nos manifestamos en contra de la aplicación del DNU y la modificación de los artículos de la ley que quiere implementar el gobierno nacional.

“La Confederación y la Federación Farmacéutica ya presentaron un amparo a nivel nacional: queremos transmitirle a la comunidad cuál es el riesgo de aprobar estas medidas que impactarían en la salud pública, añadió.

Esta mañana, el ministro Kreplak, señaló que en ninguna parte del mundo, salvo ahora en Argentina, el precio de los medicamentos es libre.

“Según cálculos del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, la venta de medicamentos cayó un 19%. Esto significa que dos de cada 10 personas hoy no están pudiendo acceder a los medicamentos que necesitan, señaló el ministro bonaerense y remarcó que en ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí.

“La salud no es un mercado porque no funciona como tal. Principalmente porque el paciente no elige qué medicamento consumir o dejar de consumir. Debe estar intermediado por un profesional de la salud, precisó.

Por eso, enfatizó que la salud es un derecho, y es indispensable que sea garantizada desde el Estado.

En ese tono, Kreplak confirmó que en el último mes el aumento fue de 140% en las últimas semanas y desde el año pasado son 320%, un 100% arriba de la inflación.

“Es un aumento tan grande que produce una caída de un 20% en la venta de medicamentos y genera preocupación en personas que tienen que realizar tratamientos por enfermedades crónicas, advirtió.

También se refirió al proyecto que se presentó en la Legislatura sobre la creación de una empresa farmacéutica, en declaraciones que efectuó esta mañana a radio Provincia.

“Desde el Estado hay herramientas y las principales las tiene el Gobierno nacional con los controles de precios pero en la provincia uno no tiene la potestad. Pero presentamos un proyecto estratégico y que es importante que se apruebe, para la creación de la empresa farmacéutica del Estado de la provincia que nos permita potenciar el desarrollo, mejorar la capacidad productiva y tener la capacidad de compra con el sector privado para poder reducir el precio de los medicamentos y ganar en soberanía, dijo Kreplak.

Fuente: LB24 / Diario Popular.