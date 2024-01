Un exintendente en riesgo por una antena

Radio Nacional

Por estas horas se conoció que el Gobierno nacional decidió no renovarles el contrato a más de 500 profesionales de la comunicación que trabajaban en Radio Nacional. Muchos de ellos muy conocidos, como Sandra Mihanovich, Mex Urtizberea, Darío Villarruel, Sandra Russo, Alejandro Apo, Óscar Gómez Castañón, Federica Pais y Víctor Hugo Morales.

En las emisoras del interior, como la de nuestra ciudad, hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, Damiano Shepherd sigue siendo director, ya que no ha llegado ningún reemplazante. En cuanto al personal de planta, sigue trabajando normal, más allá de las vacaciones y las licencias propias de la época estival. Con respecto a los contratados (en su mayoría trabajadores de prensa), a la mitad no se les renovó su contrato, y a la otra mitad, solo se les prorrogó de forma provisoria por dos meses.

Tras los recortes, el total de trabajadores de Radio Nacional Bahía Blanca (incluidos técnicos, locutores, periodistas, productores, redactores, administrativos) pasó a ser de 16 personas. Por ahora, nadie sabe nada sobre sus futuros.

Actualmente se está llevando adelante una programación de verano, que va de 7 a 20, y que solo se está transmitiendo por FM, ya que la torre de la antena de AM, ubicada en Don Bosco al 2800, colapsó completamente durante el temporal del 16 de diciembre. Para repararla, ya se iniciaron gestiones administrativas, que van bastante avanzadas.



Se quedó

Ya es sabido que la antena de Artear (Canal Siete) ubicada en Palihue, sufrió graves daños por la tormenta, y hasta estuvo en riesgo de colapso, por lo que varios vecinos a 200 metros a la redonda debieron evacuar sus viviendas.

Esta decisión era puramente voluntaria, al punto que algunos decidieron quedarse a la espera de una intervención que la volviera segura para luego poder desmontarla, trámite que finalmente ocurrió. Dos de los que no abandonaron su casa fueron el exintendente Jaime Linares y su esposa.

“Se notaba que la antena estaba afectada. De hecho, con la Sociedad de Fomento fuimos al municipio y presentamos un escrito para que se haga una auditoría. Después ocurrió todo lo que ya se sabe”, comentó Jaime.

Y agregó: “Ahora deberán desarmarla y colocarla en otro lugar, porque por reglamento ya no se podría volver a instalar allí. Además, es una torre de los 60’s. Ahora hay otras tecnologías y formas de armado”.

Más de uno en el barrio asegura que, si Magnetto desarma la torre, lotea el terreno y lo vende, termina hecho, o hasta ganando plata. Pero esos son números muy finos.



Boleto

En un contexto inflacionario como el actual, y luego de que aumentaran los combustibles un 90 por ciento en menos de un mes, está claro que la suba del boleto de colectivo (actualmente la tarifa plana está en $345) quedó atrasada.

Hay un dato elocuente: el estudio de costos que llegó al Concejo Deliberante en ese momento hablaba de un gasoil a 395 pesos el litro, y hoy está a 1100. Esto significa que, en algún momento, la tarifa aumentará nuevamente. De hecho, como ocurre en CABA y en el Conurbano, ya varios en Bahía dicen por lo bajo que se debe analizar si no conviene un sistema de actualización automática.

“Si la tarifa queda desfinanciada, las empresas se funden”, aseguró alguien que está metido en la trastienda del tema. “Para que eso no ocurra, la situación es bastante simple, alguien tiene que pagar: el usuario, o el municipio”. Mientras tanto, desde la Comuna se trabaja para que el Gobierno nacional abone la deuda de subsidios correspondiente a varios meses del año pasado.

Y, hablando de subsidios, pareciera ser que tanto los de Nación como los de Provincia van a seguir. Pero el tema es saber a cuánto dinero van a equivaler en este año de ajuste. Algunos creen que los montos quedarán congelados, es decir, sin actualización por inflación. Si esto ocurriera, el panorama será complejo.



Defensa Civil

A todos los funcionarios políticos del nuevo Gobierno de Federico Susbielles les tocó iniciar la gestión prácticamente con la llegada del temporal del 16 de diciembre. Y a pesar de que su impacto se sintió en todos los ámbitos, hay espacios en los que claramente eso fue más fuerte.

Uno de ellos es Defensa Civil, ente que lideró la emergencia ni bien se comenzaron a conocer los trágicos sucesos de aquella tarde. Unos días antes, había sido nombrado como su nuevo director Sebastián Sepúlveda, alguien que viene “de adentro del equipo”, como ha ocurrido en los últimos años, lo que agiliza cualquier traspaso.

Seba es bahiense, tiene 42 años, está casado y tiene dos hijas. Hace 17 años que pertenece a Defensa Civil, y hace 20 que forma parte de la planta municipal. Es técnico mecánico, egresado de La Piedad.

Más allá del inicio de gestión que le tocó en suerte, le deseamos muchos éxitos, ya que está más que capacitado para el cargo, algo que quedó en evidencia con la actuación de él y su grupo durante el fenómeno meteorológico trágico que golpeó a los bahienses.



Alertas

Con la perspectiva de un verano tormentoso, seguramente se sucederán más alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Y tras el temporal del 16 de diciembre, se tomarán distinto a lo que venía ocurriendo.

De hecho, no son pocos los que plantean que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo local deberán ponerse a analizar varias ordenanzas, para ver si no deben modificarse, o incluso crearse nuevas, para controlar que en ciertos ámbitos, o que ciertas estructuras, no sean un peligro de cara a la comunidad, si se dan futuros fenómenos similares a ocurrido sobre el final del año pasado.

Por ejemplo, esta semana representantes del Colegio de Ingenieros de nuestra ciudad analizarán una por una, todas las antenas que quedaron en pie en la ciudad, para conocer su estado y luego definir los pasos a seguir.