Alberto Fernández: “Derogué el cobro de llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos”

A 3 días de entregar el mando a su sucesor, Javier Milei, Alberto Fernández le habló a los empleados de la Casa Rosada. El presidente se mostró solo, sin ministros ni funcionarios de alto rango con la excepción de su vocera Gabriela Cerruti y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello.

Fernández evitó nombrar al presidente electo y tuvo encontronazos con periodistas acreditados que le pidieron hablar por última vez, antes de su retirada. Como balance de su gestión destacó no tener causas por corrupción.

“Hola, ¿cómo están?, bueno… hoy es objetivamente el último día que vengo a la Casa Rosada porque mañana me voy a Brasil, así que ya no voy a estar volviendo”, arrancó. “No quería irme sin darle las gracias a todos, a cada uno de ustedes porque fueron 4 años muy difíciles, tan difíciles que mucho tiempo no los pudimos compartir en los pasillos de esta Casa Rosada porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia”, agregó.

“Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner en este tiempo, me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no tiene la tasa de desocupación como me tocó a mí, porque recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, va a recibir 7000 obras públicas nuevas en el país, 4000 terminadas, 3000 en marcha. El que me sucede va a ver 140.000 familias que ya no tiene problemas de viviendas porque el estado se las dio”, remarcó.

Sorprendió al dar cuenta del calibre su último “hito” de Gobierno, consistente en la derogación del “cobro de llamadas larga distancia desde números de teléfonos fijos”.

“El que me sucede va a encontrar un satélite más que pusimos en órbita en plena pandemia, va a encontrar que si el covid vuelve a aparecer, ya no tiene que andar recorriendo quien le venda la vacuna porque la hicieron científicos argentinos”, concluyó el jefe de Estado saliente.

