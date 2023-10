A un mes de la muerte de Silvina Luna, su hermano hizo una dramática confesión

María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, ha vuelto a causar revuelo con sus recientes declaraciones en el programa LAM de América TV. En esta ocasión, Favarón defendió con contundencia a Lotocki, desvinculando las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola de las cirugías estéticas realizadas por su esposo. En sus propias palabras, afirmó: “Las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola nada tienen que ver con las intervenciones estéticas que les hizo su marido”.

Además, Favarón expresó su disposición a dialogar con Ezequiel Luna, el hermano de Silvina, y mencionó: “Tomaría un rico café con él, hablaría con él, de verdad me encantaría, sé que no es momento ahora pero puedo entender porque pasé una situación similar”.

Ángel de Brito, conductor del programa, compartió revelaciones impactantes sobre la experiencia de Ezequiel en relación con la operación de Silvina Luna. Según las palabras de De Brito: “Ezequiel me lo dijo a mí y me permite contarlo por eso lo hago público. Me dijo que él fue quien la acompañó en el auto hasta la operación con Lotocki. Él estaba en contra y lo había hablado con Silvina muchas veces”. Además, describió cómo Silvina se encontraba al regresar de la cirugía: “Cuando salió, su hermana estaba tan dolorida que tuvo que viajar boca abajo en el auto porque no se podía sentar”.

Estas citas textuales de Ezequiel Luna ofrecen una visión inquietante de los acontecimientos que rodearon la operación de Silvina Luna y arrojan luz sobre las consecuencias devastadoras que tuvo para ella.

María José Favarón también compartió información sobre la situación actual de su familia y la imposibilidad de que Aníbal Lotocki salga del país debido a su situación legal. En sus propias palabras, dijo: “Aníbal no puede salir del país, no tiene pasaporte porque está retenido en el Juzgado con lo cual lo tienen en una caja de seguridad”. También negó las acusaciones de que intentaron huir: “No tenemos visa para salir tampoco del país. También dijeron que habíamos hecho un agujero en el patio para salir por ahí, mentira, chicos, no hay ningún agujero ni nada, no nos vamos a ir a ningún lado”.

Favarón, quien ha trabajado junto a Lotocki durante 15 años, explicó su papel en la clínica del cirujano y su relación con él: “Hace 15 años que trabajo con Aníbal, mis funciones fueron variando, pero era secretaria, atender llamados, agenda, seguimiento después de la cirugía cuando se operaban. Básicamente eso”. También se mostró comprensiva hacia las personas que tienen miedo o están influenciadas por la situación y comentó: “Hay mucha gente que tiene miedo y mucha gente influenciada”.

