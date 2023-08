En el último día de campaña, la precandidata a intendenta de Juntos por el Cambio, Nidia Moirano, pasó por los estudios de La Brújula 24.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, la actual Senadora provincial señaló que “en toda la campaña he mostrado la lista completa, y creo que he sido la única que lo ha hecho de esa manera. Es importante que la gente sepa quienes son los candidatos, de dónde vienen, hay otros que no la muestran”.

“Me identifico mucho con Patricia Bullrich, porque creo que estamos en un momento bisagra del país. Lo veía ayer con lo que pasó con esta nena de 11 años que mataron –en Lanús– yendo al colegio, creo que es un quiebre para toda la sociedad”, apuntó.

Y dijo que “creo que acá tenemos que decirle basta al populismo, basta a los piquetes, a la inseguridad, a las escuelas cerradas y quien puede hacer eso es Patricia Bullrich”.



“Tengo 30 años en una ONG que es el Hogar del Anciano, entré a la política por un tema de corrupción judicial. Yo muestro mi vida, pero siempre tuve perfil bajo y por eso me costó mucho entrar en todo esto. Por eso en esta campaña quise mostrar lo que vengo haciendo”, consideró.

Y recordó: “Primero estuve en la Comisión de Acuerdos en el Senado, que es dónde llegan los pliegos del Poder Ejecutivo. Nombré 564 jueces y fiscales, en lo que va de Kicillof no alcanzaron los 70. Hay más de 700 vacantes en toda la provincia, es decir han vaciado la justicia”, añadió Moirano



Además, consultada respecto de los ocho años de Héctor Gay en la comuna, manifestó que “lo que ha hecho Héctor es un Municipio con transparencia, lo ordenó. El otro día le decía que tenía que publicar el listado de obras que hizo, porque en el estudio que hice en todas las intendencias, él fue el que más hizo”.

“Es real que falta mucho por hacer, pero se hizo muchísimo. Lo que se está trabajando mucho es en Seguridad, con el tema de cámaras. Se hizo un leasing por 1100 cámaras y creo que ya se han instalado 700. No andaban antes por un tema de EDES y la baja de tensión”, reconoció.

Más frases de Nidia Moirano en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:



“Si tenemos alineados los tres gobiernos podés trabajar en equipo, pero si tenés otro en Provincia como pasó en estos años, es muy difícil brindar una correcta seguridad porque eso no pasa”.

“Acá hay un quiebre y tenemos que cambiar las cosas de fondo desde el primer día, y ese cambio se va a hacer con el voto de la gente”.

“No tengo problema en hacerme cargo de la policía, si lo deriva el Gobernador no tengo ningún problema. Me gustaría porque sería responsable y tendría todas las herramientas para que Bahía sea segura”.

“Hoy estamos en una interna, lo que se está discutiendo es quién y cómo, porque sabemos lo que hay que hacer. Mi diferencia son las listas que representamos, él (Andrés De Leo) representa a Larreta y yo a Patricia Bullrich. Mi primer concejal (Marcos Streitenberger) es abogado, master en logística y puerto. En definitiva es quien reemplaza al intendente en caso que tenga que ausentarse. Esa es mi manera de trabajar y elegir a la gente. A Úngaro la conozco de toda la vida, es una excelente persona, cada cual elige los candidatos”.

“Estamos en un proyecto de Gobierno, con Andrés –De Leo– tengo una relación de 8 años en el Senado. En la última elección había un tema de cupos con el radicalismo, yo estaba primera en la lista y le cedí mi lugar a Andrés. Él hace mucho que está en política y es un buen candidato, el 13 a la noche vamos a estar juntos sea quien sea el ganador. Es una primaria de un partido”.

“Yo camino mucho por los barrios, voy a las sociedades de fomento, sola, y encuentro muy buena recepción. Pero el domingo a la noche tendremos los números”.

“A mí el kirchnerismo me diferencia en todo, no tengo nada en común. El candidato a gobernador de su espacio es Kicillof, a Diputado es Maximo Kirchner. A mí los slogan no me gustan, soy muy frontal”.

“Estoy preparada, sé que es complicado, pero creo que tengo las condiciones para ser intendenta. Vi tanto desorden en el país que por eso me metí. Muchos me decían que me quede tranquila en mi casa, pero por cómo soy no podía hacerlo. Yo soy exigente conmigo misma, las cosas hay que hacerlas bien porque da el mismo trabajo que hacerlas más o menos”.