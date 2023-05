La versión del carnicero atacado: “El tipo estaba borracho”

Luciano Diodato es el carnicero brutalmente agredido por un cliente en su comercio de Punta Alta. En diálogo con LA BRÚJULA 24 aportó su versión de los hechos y aclaró que en ningún momento existió una confrontación, apuntando contra el violento sujeto que lo atacó con una baldosa.

“Fue una desgracia con suerte. Ocurrió minutos después de las 18:30. En ese momento había cuatro personas en el local, esta persona entró alcoholizada y bajo los efectos de otras sustancias”, resaltó el titular del local, ante la primera pregunta del periodista Germán Sasso.

Luego, continuó con la crónica de lo sucedido: “Pidió dos trozos de jamón de cerdo grandes y gritaba que quería milanesas de pollo. Le pedí que baje la voz, le entregué la mercadería y me dijo que era una porquería”.

“Le cobré el jamón de cerdo y se me acercó diciéndome que me iba a romper todo. Le pido que se vaya. Al minuto y medio escuché un grito y atiné a cubrirme la cara. Me partió la baldosa en el brazo y me golpeó la cabeza”, añadió.

Y recalcó: “Salió corriendo y mis empleados lo agarraron en la vereda. Llamamos a la Policía, vino y se lo llevó. No es un cliente de todos los días. Fue un hecho de mal gusto, un momento muy feo que no producimos nosotros”.

“No hubo discusión, acá no se venden milanesas duras. Era una persona que entró con ganas de hacer lío”, finalizó Diodato. Por el hecho quedó detenido Rubén Kolecsznik, de 49 años, quien está acusado de los delitos de “amenazas y lesiones”.