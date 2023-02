Sin grandes cambios, Ferrari presentó su auto de Fórmula 1

Con la presencia de sus pilotos, Charles Leclerc y Carlos Sainz, Ferrari dio a conocer este martes 14 de febrero la nueva versión del auto que correrá en este 2023.

El SF-23 es el octavo coche del equipo que se designa SF, en referencia a Scuderia Ferrari, y la cuarta vez que también hace referencia al año en curso.

The SF-23 in all its glory ✨ #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/vt50CcNQ1I

Otros años, tuvo relación a fechas importantes para la marca, por ejemplo en el 2020 se llamó SF1000, ya que la escudería celebraba esa temporada su participación número 1000 en la Fórmula 1.

La presentación de Ferrari se realizó Maranello y la escuadra espera que el coche sea más competitivo respecto a su antecesor. Los conductores oficiales de Ferrari (Leclerc y Sainz) hablaron para el público y luego salieron a la pista a probar el SF-23.

The Prancing Horse have unveiled the #SF23 🤩



But, how does it compare to 2022's F1-75? 🔎👀#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/gdGC4zbCEH