Passarella se desligó del descenso de River Plate: “No fui el culpable”

Daniel Alberto Passarella habló por primera vez desde que fue invitado por River Plate al homenaje a los campeones del mundo que se realizará el domingo en el Monumental.

El ex capitán de la selección argentina, en la que fue campeón de 1978 y 1986, confirmó que regresará al club y recordó su última etapa que lo vinculó al Millonario en su rol de presidente de la institución entre diciembre de 2009 y 2013.

En diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, se mostró feliz de haber sido invitado: “Voy a estar, sí. Siento ganas de estar, junto a los jugadores del ‘78 y el agasajo que nos hace el club, nos parece buenísimo”.

La dirigencia llamó a todos los futbolistas vinculados a River que han conquistado los Mundiales de 1978 y 1986, y la mayoría ha confirmado su presencia. “Tengo ganas de ver a todos, ya hablé con algunos que sé que van a estar. Hablé con el Pato (Filliol)”, comentó el Kaiser.

“Tomé la invitación como una cosa sana y decidí ir. Unos días antes pensé, cuando me hicieron un homenaje en Junín, y parece que con eso hice que se acercara la gente de River para el homenaje. Yo pensaba lo que sería el homenaje en la cancha de River”, contó al recordar el reconocimiento que recibió por parte de Sarmiento el sábado pasado cuando levantó una réplica del trofeo de la FIFA y fue aplaudido por todo el estadio.

Consultado sobre cómo cree que será recibido por la parcialidad Millonaria, ya que hay quienes lo reconocen por su ciclo como futbolista y entrenador y están quienes tienen más presente su rol como presidente que quedó marcado por el descenso del club a la segunda división en 2011.

“Cada uno agarra por su camino, yo el único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso, pero es larga esa historia. Es acostumbrarse a vivir con eso encima. Todavía me sigo acostumbrando, pero sé que no fui el culpable”, sostuvo además de admitir que tal vez los más jóvenes no lo aplaudan el domingo y adelantar que sí será ovacionado por quienes lo disfrutaron como futbolista.

Fuente: Infobae