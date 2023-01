Peluquero y barbero le corta a gente sin recursos o en situación de calle

Luciano Zalazar, un peluquero y barbero que trabaja en su domicilio de Ingeniero White, también le corta y emprolija el pelo y la barba a personas humildes o que viven en situación de calle y carecen de dinero para pagar por esos servicios.

“No dejo de sorprenderme. Hace años que lo hago, pero este último tiempo a través de las redes sociales ha tomado bastante repercusión y la cantidad de mensajes que recibo hacen que sea muy lindo lo que pasa”, expresó en “Nunca es tarde”, programa que se emite por La Brújula 24.

Foto gentileza Ciudadano Bahiense

Explicó que, la entrega solidaria que hace, responde a una cuestión espiritual y de agradecimiento. “Tengo mucha paz. Yo los ayudo y ellos me devuelven su agradecimiento; es impagable”, indicó.

“Me hice muy conocido de gente que vive o trabaja en la calle, con pocos recursos. Me pareció bueno pensar un poco más en ellos y menos en mí. Creo que se trata de esto, de mirar al otro. Si cada uno de nosotros pudiera ayudar al otro, sería una sociedad mucho mejor, más empática”, consignó.

“Recuerdo que los primeros tiempos andaba en colectivo con una mochila donde llevaba las máquinas y una banqueta. Pasado un tiempo me pude comprar una moto y ahora me muevo en ella hasta donde sé que puedo encontrar a la gente que necesita que le corte”, mencionó Zalazar.

“Si bien no pasé de vivir en situación de calle, tuve momentos donde estuve perdido y nadie me ayudó. No porque a mí nadie me haya ayudado, voy a dejar de ayudar a los demás”, puntualizó.