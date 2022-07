La “maestra hot” se defendió: “Un papá me compró fotos desnuda”

Una maestra de la Escuela Normal N°30 de la localidad de Campana, Miguelina Fredes Sarasola, está en el ojo de la tormenta ya que su labor frente al aula se podría ver afectada tras conocerse que vende contenidos para adultos en plataformas online y por postularse para entrar a Gran Hermano. Los padres piden que sea desplazada de su cargo.

Miguelina, quien tiene 28 años, habría tomado la titularidad de sus horas en la escuela de Campana en marzo de este año pero a poco de entrar a trabajar como maestra titular, se habría pedido una licencia por cuestiones de salud y mientras goza de este derecho pública contenido en las redes sociales. Esta situación generó la polémica por la que piden que sea desplazada de su cargo.

Situación que motivó la exigencia de un grupo de padre que solicitó a las autoridades de la la escuela que expulsara a la docente.

La maestra indicó que tras un breve tratamiento logró recomponerse y volvió a presentarse recién en mayo al frente de su curso en la Escuela Normal N°30 de Campana. “Cuando las mamás me vieron ingresar pidieron una junta con la directora, que para protegerme aplicó el artículo 114 (h) y decidió que volviera a mi casa. Me corrieron del cargo por protección”.

Fredes Sarasola centra su defensa en una sola teoría, de la cual está convencida y por la que sostiene que el grupo de madres no quiere verla dando clases: “Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”.

“Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar”, dijo Fredes Sarasola al canal de noticias TN.

Fue un grupo de amigos el que la incentivó a animarse a publicar esas fotos y esos videos. “Al principio no quería, no me salía vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y tenían razón: en los primeros tres días de publicación gané $70 mil”, expresó la entrerriana, que a los 24 años se recibió como profesora en Educación Primaria.

Fuente: El Día