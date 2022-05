Qué se sabe del crimen en un campo cerca de Cabildo

Golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo presentaba Juan Matías Pereyra, el hombre de 43 años que fue encontrado muerto en la casa donde vivía en un campo cercano a Cabildo.

El cadáver fue hallado en el dormitorio de la casa, con ropa interior, con rastros de haber sido atacado con un elemento romo que el o los asesinos no dejaron en el lugar.

Pereyra era oriundo de San Antonio Oeste y vivía en el establecimiento rural “El Amanecer” sin compañías.

El crimen fue descubierto por un amigo del puestero que, extrañado porque no le respondía los mensajes, se dirigió hasta el campo y se encontró con el patético panorama.

El cuerpo yacía boca abajo y, según las primeras deducciones, no tenía signos de defensa, por lo que se presume que la agresión fue sorpresiva o ejecutada por alguien de su confianza. A la víctima no se le conocía pareja y no tiene a familiares suyos viviendo en esta zona. Todavía no se conoce el resultado de la autopsia.

Voceros de la investigación consultados por la redacción de La Brújula 24 dijeron que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la de robo, pues estarían faltando algunos electrodomésticos y el automóvil de Pereyra, un Volkswagen Fox. En ese sentido se supo que están siendo analizadas las cámaras de vigilancia situadas en los acceso a Bahía Blanca para tratar de localizar el coche.

El homicidio, como se informó en este medio, causó gran conmoción en Cabildo. El campo se sitúa a unos 5 kilómetros de la planta urbana de esa localidad del Partido de Bahía Blanca, sobre la Ruta Provincial N° 51.

Los dueños del predio, que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron notificados sobre lo sucedido.

El caso es investigado por el Fiscal de Homicidios Jorge Viego.