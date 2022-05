Asteroide que triplica al Obelisco se acerca a la Tierra

Un asteroide gigante se precipita hacia la Tierra y tendrá un “acercamiento cercano” este domingo, dijo la NASA.

La roca espacial, 388945 (2008 TZ3), tiene unos 1.600 pies (490 metros) de ancho, tres veces más grande que el Obelisco porteño, y fue clasificada como un “asteroide potencialmente peligroso” debido a su previsto paso cercano.

A modo de comparación, los investigadores estimaron que el meteorito que probablemente causó el evento Tunguska de 1908 en el este de Siberia, en el cual arrasó bosques enteros, pudo haber medido entre 330 y 660 pies (100 y 200 metros) de diámetro, mientras que el que acabó con los dinosaurios tenía entre 6,3 y 9,3 millas (10 y 15 kilómetros) de ancho.

Los expertos espaciales dicen que 388945 (2008 TZ3) tiene aproximadamente entre 0, 136 y 0, 304 millas (0,219 y 0,490 kilómetros) de diámetro.

Si bien un asteroide de ese tamaño podría causar daños devastadores si golpea la Tierra, los científicos de la NASA estiman que solo hará un “acercamiento cercano”, y pasará a una distancia de 3,1 millones de millas (4 millones de kilómetros) del planeta el domingo. La distancia entre la Tierra y la Luna, en comparación, es de unas 230.227 millas (385.000 kilómetros).

Esta no es la primera vez que este asteroide en particular pasa cerca de la Tierra. En mayo de 2020, la roca espacial gigante pasó por el planeta a una distancia de unas 1,7 millones de millas (2,75 millones de kilómetros). No se espera que regrese tan cerca de la Tierra hasta mayo de 2163.

No es inusual que asteroides tan grandes pasen cerca de la Tierra. Expertos calculan que los asteroides de unos 328 pies (100 metros) de diámetro que impacten contra la Tierra podrían generar una fuerza explosiva 10 veces mayor que la de la erupción volcánica del 14 de enero en Tonga.

Es probable que cualquier asteroide de un cierto tamaño que se encuentre a unas 4,6 millones de millas (7,5 millones de kilómetros) de la Tierra se considere “potencialmente peligroso”, según su trayectoria.

Fuente: Minuto Uno