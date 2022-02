Presidente de la ACTC palpitó el inicio de temporada de la máxima categoría en Viedma

En el transcurso de un nuevo fin de semana de actividad para el Mouras en La Plata, Hugo Mazzacane dialogó acerca de los trabajos del último tiempo, los avances en Balcarce y el presente de la institución.

“Venimos trabajando hace un tiempo con la gente de Viedma, faltan 4 días para llegar y estamos muy contentos. Si hay 50 autos para la final largarán todos”, explicó el dirigente, cerca de vivir una jornada histórica para el TC en la primera fecha en Río Negro.

Acerca de la llegada del Camry, reflexionó: “Se incorpora la quinta marca, que si bien no ha estado en el TC, siempre hubo varias al margen de las 4 tradicionales. El departamento Gazoo Racing está en las principales categorías del mundo, y estamos muy felices de que nos hayan elegido”. Y agregó sobre Toyota: “La marca líder en Pick Ups en Argentina, producidas aquí para el mundo, eso nos pone también muy contentos. Seguramente mucha gente no está de acuerdo y mucha lo está”.

“Dimos una vuelta al circuito de Balcarce, estaban trabajando, se está haciendo bien y mucho. Hay muchísimo por hacer, Balcarce merece tener un autódromo con todas las condiciones de seguridad para que esté el TC”, reconoció acerca de un posible regreso a uno de los emblemáticos circuitos del país.

Respecto a cómo se viene trabajando en la ACTC, mencionó que “es muy grande, tenemos cinco categorías, posiblemente una más con la segunda de las Pick Up. Está muy bueno que todos podamos trabajar y me pone muy feliz, fuimos el primer deporte en regresar tras el aislamiento. Tomamos un camino y no lo abandonamos”.

“Vamos paso a paso, todo tiene su tiempo y su trabajo, hay que analizar todo. Habrá tiempo para hablar de la actualización de las otras cuatro marcas, pero todo a su tiempo”, deslizó sobre una posible actualización de los modelos de las otras cuatro marcas, respecto al avance que presenta Toyota con el Camry.

Para finalizar, explicó la situación de la televisación de los fines de semana de carreras: “El canal estatal que nos brinda el servicio tiene otro contenido que reproducir y decidimos emitir por la señal de Motor Play. Algunos sábados vamos a tener las clasificaciones por televisión, con la actividad del domingo siempre por el canal que nos acompaña”.

Fuente: LB24 / Campeones.