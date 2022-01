El especial pedido de hinchas de Olimpo

Plata de Provincia para seguridad

En breve llegará a Bahía, como a todos los otros municipios, una importante cantidad de dinero de parte de Provincia, en el marco del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad. Se trata de varias decenas de millones de pesos, que la comuna deberá invertir únicamente en esa área, ya sea para mejora de infraestructura en comisarías, compra de tecnología, mantenimiento de recursos, entre otras posibilidades.

Hasta antes de que se conociera la salida de Emiliano Álvarez Porte de la Secretaría de Seguridad, había trascendido que gran parte de ese dinero se utilizaría para mejoras en el Centro de Monitoreo del que dependen las cámaras de seguridad. Se sabe que un número importante de ellas o no funcionan, o son de una tecnología que debería actualizarse de manera urgente.

También se la pensaba utilizar para aumentar la cantidad de botones antipánico para prevención de violencia de género; para luminarias en barrios teniendo en cuenta el mapa del delito de la ciudad; para los destacamentos móviles; y para equipamiento de emergencias de Defensa Civil.

A quien se lo vio muy activo durante el transcurso de las últimas horas y tras la abrupta salida de Álvarez Porte de la Secretaría de Seguridad es a Martín Moyano, actual Director de Ordenamiento Urbano de la comuna bahiense.

En los pasillos del palacio municipal, algunos no dudan y sostienen que aspira a suceder al dirigente radical saliente. Otra versión que circuló es que se pensó para ese lugar en un ex comisario.

No obstante, fuentes cercanas al intendente Héctor Gay reiteran que el puesto no se va a ocupar. Y repiten que brindar garantías en materia de seguridad es resorte del estado provincial.

Flaco I

Finalmente, a diferencia del año pasado, se realizó de forma tradicional la carrera de Reyes. Más de 2800 personas se junaron en la Avenida Alem para correr el trazado, que es uno de los más antiguos de la provincia y el país. Sin embargo, no todos estuvieron convencidos desde el principio de participar, debido a la pandemia.

Uno de ellos fue Dámaso Larraburu, un fanático de este tipo de competencias, que hasta último momento dudó en concurrir. Finalmente lo hizo, y tomó las pocas precauciones que se pudieron: largó con tapaboca colocado, hasta que los participantes se fueron dispersando. Y lo mismo hizo en la llegada. Pero, a pesar de eso, quienes hablaron con él días más tarde, aseguraron que cree que pudo haber cometido un error al ir.

“Lo charlé con un médico muy reconocido, y me dijo que si quería sacarme las ganas, que corra. Después de todo, tarde o temprano nos vamos a contagiar. Por eso fui. Pero quizás no estuvo bien”. Por redes sociales, otros especialistas salieron a criticar duramente la postura de que se hiciera la competencia, y aseguraron que “todo esto no va a ser gratis”, refiriéndose al número de contagios. Lo sabremos en una semana.

Flaco II

El 2022 encendió una nueva cruzada entre los hinchas de Olimpo que aspiran a que este sea el año del tan ansiado ascenso, para iniciar el “operativo retorno” a los primeros planos del fútbol argentino, hábitat que durante casi dos décadas fue su hábitat y le permitió codearse con los más grandes del país.

Para ello, y pensando en el posible retiro de uno de los últimos ídolos del “aurinegro”, es que los cibernautas sueñan con ver a Alejandro Delorte vistiendo la camiseta del club que lo catapultó a una carrera exitosa, en la que hizo valer sus casi dos metros de altura para gritar goles en distintas canchas.

Con pedidos expresos a la dirigencia, a los que se sumó hasta Mauro Laspada –uno de los mejores amigos que le dio el fútbol al cabildense–, buscan generar un clima propicio para el desembarco en el equipo que acaba de comenzar la pretemporada a órdenes de Carlos Mayor.

Delorte disputó la última temporada de la tercera categoría defendiendo los colores de Sansinena. Y luego tuvo un paso fugaz por Huracán en el Regional Amateur. Incluso, no le faltan ofrecimientos, entre los que se detalla el de Comercial, para el próximo certamen de la Liga del Sur.

El diploma de Piersigilli

Fuera de la cuestión partidaria, que en el radicalismo y en Juntos viene bastante movida últimamente, Patricia Piersigilli también tiene tiempo para estudiar. En estos días se recibió tras realizar un curso muy particular: Diplomatura Internacional en Negociación Policial.

Sí, tal cual lo leen. Como en las películas, cuando la policía debe negociar con delincuentes que toman rehenes. En las películas… y en la vida real. Porque uno de los encargados de dar esta diplomatura de la Universidad Abierta Interamericana fue Miguel Sileo, el negociador en el emblemático caso del Banco Río.

“Fue muy enriquecedora. Ves la parte psicológica, neurolingüística… sumamente interesante”, comentó a esta sección la dirigente radical. “También hice este año una diplomatura de Políticas Públicas de Niñas, Niños y Adolescentes, porque yo trabajo en ambos ámbitos: lo social y la seguridad. Que además, van de la mano”.

Pero eso no es todo, porque Piersigilli está participando como docente, dando una materia sobre Perspectiva de Género en el Ámbito Carcelario, para la diplomatura de Seguridad Carcelaria que dicta la misma universidad. Lo que se llama un 2022 repleto de actividades.

Charlando con vecinos

En pocos días se realizará la primera reunión de gabinete municipal del año fuera de la comuna. Será en el barrio Vista Alegre. La iniciativa, coordinada por la Secretaría General a cargo de Pablo Romera, arrancó en diciembre pasado en Amaducci, y busca tener interacción directa de los funcionarios con los vecinos.

En ellas se hacen trabajos de Participación Ciudadana, se elabora un documento con lo que los participantes fueron escribiendo en los paneles, y luego se intenta llevar solución a los pedidos. Dependiendo si es algo a modificar de forma instantánea, o si es un cambio que se debe dar a mediano plazo es el tiempo de respuesta.

Por ejemplo, en la primera reunión, los vecinos pidieron ser incluidos en el programa de separación de residuos en origen; y que se coloquen composteras en la Plaza del barrio. Esto último está por llevarse a cabo. Lo primero tomará un poco más de tiempo, pero seguramente se hará también.

Otra cuestión que se puso sobre la mesa fue la del tránsito: semáforos y reductores de velocidad en arterias muy transitadas. A este tipo de pedidos, que seguramente se plantearán en casi todos los barrios, se analizarán y se les intentará dar solución coordinada con el área de Tránsito.