Stephanie Demner y Guido Pella estarían esperando un bebé: “Una foto de ella llamó la atención”

A tres años de haber empezado su historia de amor y felices de apostar a la convivencia, Stepahie Demner y Guido Pella enfrentan fuertes rumores de embarazo. Así lo dio a conocer Estefanía Berardi en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.

“Hay fuertes rumores sobre esta famosa que estaría embarazada y sería madre primeriza. Ella subió una foto que despertó las sospechas de sus seguidores”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

Luego, dejó en claro que su charla con Demner plantó más dudas que certezas: “A mí también me llamó la atención porque yo publiqué una imagen preguntándome ‘¿será ella la embarazada?’. Y ella me respondió con una emoji riéndose y la frase ‘hola hermosura’, pero no afirmó ni lo negó. O sea, si no estás embarazada me decía ‘Estefi, no, nada que ver’”.

“Esta es la foto que llamó la atención de sus seguidores donde se la ve de costado. Ella es súper flaquita y se ve apenas, pero tal vez se comió un plato de fideos que es algo que puede pasar porque somos seres humanos y se nos hincha la panza·, agregó, mostrando en la pantalla del estudio la publicación que dio que hablar en la que se la ve en bikini y sentada en una playa.

“Demner todavía no dijo nada, pero me llamo la atención que empezó a seguir a una pediatra y le comentó las fotos. Stephie, si querés contarme y que no lo diga, ¡yo no digo nada!”, cerró Berardi, divertida.

Fuente: El Trece