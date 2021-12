Brian May tiene Covid: “Les ruego e imploro que vayan a vacunarse”

A principios de esta semana, Brian May acudió a sus redes para confirmar que había contraído COVID-19 en una fiesta de cumpleaños e instó al público a vacunarse.

Desde entonces, el artista ha seguido compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud. En una extensa publicación en Instagram este martes, el músico aseguró que, a día 9 de su confinamiento “la bestia” sigue en su cuerpo, compartiendo la foto de un test de antígenos.

“Este es un recordatorio de que la bestia sigue en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo. Congestión, mocos y algo de mareo. No es demasiado tarde para que esta cosa me vuelva a golpear. Pero, por lo demás, estoy bien hoy. Me pregunto cuánto tardaré en dar negativo”, compartió el guitarrista de Queen en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Nadie ha sido todavía capaz de decirme qué variante pillé hace 10 días en aquella comida de cumpleaños. Esto me ha hecho sospechar sobre las estadísticas diarias de infecciones. Pero es razonable asumir que he contraído Ómicron”, agregó May, de 74 años.

“Parece (y esto no es idea mía) que Ómicron es muy buena reproduciéndose con rapidez en nuestras gargantas y senos paranasales pero, por algún motivo, no es tan exitoso invadiendo nuestros pulmones. Así que se propaga rápidamente de persona a persona a través de la tos y la saliva, pero no amenaza nuestra vida provocando que paremos de respirar”, escribió.

“Si eso es verdad, es una causa real para ser optimistas a largo plazo. Estamos ante un organismo que está en camino de convertirse en otro resfriado o gripe con la que lidiar como siempre lo hemos hecho”, añadió.

“Quédate en casa”, afirmó el brillante guitarrista

“Hay que decir que esta pandemia nos ha enseñado un par de cosas sobre comportarnos con sensatez frente a patógenos tan penetrantes, ¿verdad? ¡Quédate en casa!”, finalizó el músico.

Antes de terminar su mensaje, May dirigió su atención directamente hacia los no vacunados. “Hay tanta gente en los hospitales ahora mismo que no fue vacunada que está justo en la línea entre la vida y la muerte”, dijo el músico. Añadió que no cree que se hubiera recuperado tan bien como lo hizo si no se hubiera vacunado tres veces.

“Les ruego e imploro que vayan a vacunarse”, dijo May a sus fans.

Fuente: Infobae