Charly García cumple 70 años

Este sábado 23 de octubre de 2021 es el cumpleaños número 70 de Carlos Alberto García Moreno, el artista conocido como Charly García. Y no será un día más. En ningún sentido. “A él le encanta cumplir años, encontrarse con sus amigos y tocar. Siempre. Por eso cada año le organizamos una buena fiesta. Pero esta vez no quiere saber nada con el número 70: no quiere que esté en la torta, en ningún cartel, en ningún lado”, le confían a Teleshow, por lo bajo, distintas voces de su entorno.

”Estoy expectante porque siempre los cumpleaños son raros, ¿viste? Y algo va a pasar, ya empezó a pasar con el programa, pero yo sé que me van a homenajear”, había dicho el propio Charly en su primera aparición pública en casi dos años. Fue hace diez días en Los Mammones, luego de que Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Benito Cerati, Leo García, Fernando Samalea y el conductor Jey Mammon lo celebraran al versionar distintas páginas de su dorado repertorio. Charly llamó por teléfono para dar su bendición y así pudo volver a escucharse su voz después de mucho tiempo.

Formalmente, la última vez había sido en la noche del 11 de diciembre de 2019, en el Estadio Luna Park, en lo que es, hasta ahora, su show más reciente: 50 minutos en los que comprimió buena parte de su carrera, desde “No llores por mí, Argentina” hasta “Lluvia”, pasando por “Parte de la religión”, “King Kong” y “Demoliendo hoteles”. Luego se levantó de su sillón y se retiró para hacer una pausa que devino en un largo intervalo durante el cual el público se rompió la garganta gritando “¡Alberto presidente, Alberto presidente!” (el día anterior había sido la asunción de Fernández) y la Marcha Peronista.

Según recordaron varios testigos, esto molestó a Charly en su camarín: el artista no podía comprender que su gente expresara más alegría por el nuevo presidente que por su propia figura. Así, los hizo esperar casi una hora. De nuevo en el escenario, interpretó “Desarma y sangra” (Serú Girán) en el piano y, cuando su banda estaba lista para sumarse y seguir tocando, García bajó el telón: “Bueno, chiques, ahora a sus casas”. Y se fue para ya no volver. En los meses sucesivos, apenas pudimos tener a un Charly a cuentagotas.

Para febrero de 2020 tenía en agenda un show en el Cosquín Rock. Pero el 29 de enero, 10 días antes de concretar su presencia en el festival de las sierras cordobesas, se cayó en su casa, golpeándose el lado derecho de su cadera, que había sido operada cinco años atrás. Su médico le indicó al menos un mes de reposo, con lo cual García no se presentó a tocar: en su lugar estuvo su banda, The Prostitution, junto a León Gieco, Nito Mestre, Andrés Ciro y artistas de las nuevas generaciones, como Louta, Nathy Peluso y Bandalos Chinos.

Con la llegada de la pandemia, las posibilidades de ver a Charly sobre un escenario se redujeron a cero. Y para peor, a fines de mayo se encendieron todas las alarmas cuando fue internado de urgencia por un cuadro de fiebre alta, intensos dolores musculares y síntomas respiratorios. Los tests de coronavirus que le efectuaron en la clínica dieron negativo y, días más tarde, recibió el alta médica.

El 5 de junio de 2020, apenas una semana después de esa internación, en los servicios de streaming apareció Pettinato Plays García, un disco en el que el Roberto Pettinato reinterpretó tapadas del repertorio de Charly en clave jazzera, contando con la colaboración del propio García. Grabado durante mayo de 2019, en tres de los 11 tracks (”Happy and Real”, “Tango en segunda” y “Say No More”) puede oírse la voz más actual del fundador de Sui Generis, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, muy cargada de sentimiento y fiebre de vivir. Es el último registro oficial de García en un álbum hasta el momento.

