Claudio Caniggia destrozó a su hijo Alexander y aseguró que sufre “un tema genético”

Claudio Caniggia (54) se hartó de las polémicas y repudiables declaraciones de su hijo Alexander (28), fruto de su matrimonio con Mariana Nannis (57).

Es que el mediático no para de hablar en contra suyo y de su novia, Sofía Bonelli (28) y por eso el Pájaro le pidió a su abogado, Fernando Burlando (56), que tome cartas en el asunto.

Pero eso no es todo. Este martes, en diálogo con Ángel de Brito (45), el ex jugador de fútbol también contó su verdad y aseguró que Alex “desvaría”, al igual que su madre, y hasta tiene “un tema genético”.

En detalle, Claudio Paul se refirió a los recientes dichos de Alex, quien a través de sus redes y al aire de Polémica en el bar (América, lunes a viernes a las 19) disparó munición pesada en su contra y la de Bonelli, a quien llamó “gato” en más de una oportunidad.

“Debo ser duro sobre esto y que quede bien claro: creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nannis, y a cierta edad se dispara mal, es lo que ocurre. Yo creo que Alexander desvaría. No tiene concepto del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda. Es un tema genético, no sé si un tema de educación o principios“.

“Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después, sé que no va a perdurar… Lo mío fue basado en un éxito real, en talento y laburo y no en un ratito de fama, conventillo, de chimento”, continuó.

Además, el ex delantero dijo: “Mariana Nannis, que desvaría, llegó incluso a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa (Axel) para que salga a hablar pestes de mí“.

“A lo que el hijo le respondió: ‘Vos estás loca mami, yo no voy a hablar públicamente mal de papá‘. Esto lo asevera Caniggia, a mí no me consta. Se lo habrá contado el hijo”, dijo al aire de Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11) De Brito.

“Mariana es inescrupulosa total. La denuncia de violencia de género es totalmente mentira, jamás la toqué… le da letra a su hijo (por Alexander), que es irracional como ella. Son inmorales, no tienen respeto. El 98% de lo que cuenta Mariana es mentira”, agregó el Pájaro en otro mensaje que leyó Ángel al aire de su programa.

“Me contó otro episodio que ocurrió en Europa en donde dice que Nannis lo habría querido estafar“, agregó el periodista y precisó, en boca de Claudio Paul: “Mandó a un señor a un banco para retirar dinero a mi nombre y el banco, tengo todo comprobado, se comunicó conmigo que era el titular de la cuenta. Ahí me alertaron de que Mariana con otro hombre estaba intentando sacar dinero de una de las cuentas que yo tenía“.

Fuente: Clarín