Marengo habló de los rumores de casamiento e hizo una fuerte confesión

Fueron repetidas las ocasiones en las que Rocío Marengo aseguró que estaba en uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida personal. Luego de alejarse un tiempo de la farándula argentina e instalarse en Chile para trabajar, la modelo regresó del país vecino y desde entonces tuvo varias propuestas en Argentina que le resultaron imposibles de rechazar.

Actualmente, la exparticipante de "MasterChef Celebrity" disfruta del éxito en "Showmatch: La Academia", en donde pudo volver a mostrar su talento para el baile y, especialmente, para este tipo de realitys show. Para cubrir todas las horas de ensayo que necesita para lograr aprenderse la coreografía, Marengo cuenta con el apoyo de Eduardo Fort, su pareja de hace años, que la acompaña en todas sus decisiones.

Son tantos los años que llevan juntos, que los rumores de casamiento están instalados casi de manera histórica. Fue entonces cuando, en una reciente nota con "Implacables", Marengo rompió el silencio y habló de la posibilidad de contraer matrimonio con su pareja.

"¿Te vas a casar?", consultó el notero, a lo que Rocío contestó con su carisma de siempre que "si eso va a pasar, todavía no me enteré. Pero ya se van a enterar, espero ¿no?", explicó Marengo. Con esta declaración quedó descartada la idea siquiera de compromiso, ya que parece que ambos artistas se encuentran bien como están y todavía no quieren dar ese gran paso.

Fuente: Minuto Neuquén