Rocío Marengo debutó en La Academia y contó el pedido especial que le hizo su pareja

Al ritmo de la canción del koala, Rocío Marengo tuvo su esperado debut en la pista de La Academia de Showmatch luego de no haber podido salir al aire en la gala del martes. La ex participante de Masterchef dijo que estaba "feliz" por volver al ciclo de El Trece y contó un especial encargo que le hizo su pareja, el empresario Eduardo Fort: "Me pidió es no besar a mi bailarín. Es lo único que me pidió, bastante se la banca".

En la previa a su performance, ironizó sobre su renuncia en redes sociales y contó cómo vivió la imposibilidad de poder salir mientras estaba esperando su turno detrás de la pantalla: "Nadie se acordó de mí. Yo le dije al productor: 'Si Marcelo sabe que estoy atrás, me va a hacer entrar'. Hay tantos chicos humoristas y pensé que era una joda".

"Siento que no paso el tiempo. ¡Diez años! En diez años no me llamaste, no me presentaste a tu mujer... Éramos amigos y te cortaste. ¡Hola Guille! Acá, una amiga de Marcelo", le dijo a Marcelo Tinelli y, de paso, saludó a la esposa del conductor del ciclo.

Sin arrugar, dijo que bailando la va a descocer. T5eniendo en cuenta los protocolos, la hinchada para la pareja que integra con Nacho Pérez Cortés estaba compuesta por algunos allegados a ambos que portaban un cartel con la leyenda "Team Marengo".

"Por ser el primer programa, vinieron a acompañarme mi hermano y mi mejor amiga. Tengo un familión para traer, pero quería ver cómo era la movida", aseguró la rubia que volvió a La Flia luego de su paso por Telefe. En esta primera gala recibió un 8 de Pampita, un 8 de Guillermina Valdés, un 6 de Jimena Barón y el voto secreto de Hernán Piquín que parece que no fue del todo bueno.

