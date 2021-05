Comerciantes del shopping piden que los dejen trabajar: "Muchas familias dependen de esto"

Un nutrido grupo de locatarios del Bahía Blanca Plaza Shopping se manifestaron esta mañana frente al Concejo Deliberante para pedir la reapertura del centro comercial, que se encuentra cerrado desde la semana pasada cuando la ciudad pasó a la fase 2.

Andrea García, una de las presentes, mantuvo un contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24 y remarcó que "nos reunimos para dejarle nuestro problema a los concejales, el año pasado estuvimos 150 días cerrados y nos ayudó un poco el ATP, pero ahora somos los únicos que estamos sin trabajar".

"Hemos convocado también a empleados y familias, hay mucho en juego acá, mucha es la gente que se puede quedar sin nada. Pedimos que el municipio revea está situación, queremos trabajar con nuestro protocolo, que lo tenemos desde el día 1 de la pandemia", apuntó la comerciante.

Y agregó: "No se entiende el por qué, nos pone muy mal. Esto es muy angustiante no solo para los dueños, hay mucho en juego. Nos parece muy injusto, tiene que haber una equidad con todo el comercio, de esta forma no se puede seguir".

"Tenemos una circulación a modo galería y queremos seguir trabajando de la misma manera. somos alrededor de 120 comerciantes los que firmamos el documento que venimos a entregar, cada uno con dos o tres empleados", concluyó.