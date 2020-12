Maximiliano Abad: "Hoy el radicalismo es un partido de poder, que quiere ser gobierno"

El diputado provincial por el radicalismo Maximiliano Abad, jefe del bloque de Cambiemos en la Cámara de la provincia de Buenos Aires, se encuentra de visita en la ciudad en medio de una recorrida que lo llevará mañana a Sierra de la Ventana, donde se reunirá con todos los dirigentes de la sexta sección que acompañan la propuesta de Adelante Buenos Aires.

Según mencionó el legislador, esta recorrida por diferentes sectores de la Provincia tiene que ver con la firme intención de convertirse en una alternativa de cara a las próximas elecciones.

"La unidad de la Coalición (Juntos por el Cambio) es estratégica para generar alternancia en la Nación y en la Provincia. La UCR quiere volver a ser una alternativa para 2023, para terminar con este gobierno con rasgos hegemónicos y claramente populista", expresó Abad, en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Hasta 2015 éramos un partido prácticamente testimonial, con pocos intendentes y escasos legisladores. Desde ese entonces y hasta el año pasado, logramos construir musculatura y aumentamos considerablemente nuestro nivel de representación. Hoy el radicalismo es un partido de poder, que quiere ser gobierno. Nos preparamos para liderar el futuro y construir el radicalismo del Siglo XXI", agregó.

Abad se mostró contrario a la determinación del gobierno nacional de intentar suspender las próximas PASO, ya que según su postura, son una "herramienta para oxigenar a los partidos" y porque "no se pueden cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana".

El legislador también realizó una autocrítica respecto a la derrota sufrida en las pasadas elecciones presidenciales, aunque rescató todo lo bueno realizado en el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

"Está claro que una parte de la sociedad interpretó que nosotros no hicimos muchas de las cosas que se esperaban y por eso hay un nuevo gobierno tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país. Desde nuestro lugar, obviamente, entendemos que se hicieron muchísimas cosas, pero que no alcanzaron. Pero eso ya pasó y ahora le pedimos al Frente de Todos que comiencen a hacerse cargo de gobernar frente a una incertidumbre permanente que se ve a diario. Hoy tenemos incertidumbre educativa, con chicos que no tuvieron clases en todo el año, incertidumbre económica y financiera y ahora también incertidumbre electoral, con esta idea de suspender las PASO", se quejó.