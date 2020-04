"Hay muchas costumbres que las vamos a tener que cambiar"

Actor, músico, humorista, conductor. Y la lista podría seguir tranquilamente. Pablo Granados es, sin dudas, uno de los grandes exponentes de la televisión argentina.

El polifacético artista brindó hoy una muy jugosa entrevista en el programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24. Y habló de todo.

Primero, por cuestiones que resultan lógicas, el rosarino se refirió a estos días de pandemia. Y aseveró que "no se puede decir mucho más de lo que ya se ha dicho, salvo recalcar lo que hay que hacer para cuidarnos".

"Me parece que este cambio y costumbres nuevas que estamos teniendo, más allá de la pandemia que se va a ir en algún momento, sería bueno que las sigamos teniendo", remarcó Granados.

Y agregó: "El argentino es confianzudo, nos encontramos y nos damos un beso, no hay muchos como nosotros en el mundo. Nos gusta hacer un montón de cosas entre todos, y creo que algunas cosas vamos a tener que dejar de hacerlas lamentablemente".

Además, analizó lo ocurrido por la expansión del COVID-19. "Este no es el único virus que nos va a llegar, estas cosas se fabrican como manteca. Por eso el mensaje mundial pasa por cuidarnos".

En otro tramo de la nota, el autor de innumerables y recordados personajes, abordó su faceta artística, sobre la cual reconoció que le gusta encasillarse. "A mi me gusta la producción integral, no puedo separarme de eso porque me da mucho placer".

"Actuar me encanta, pero más meterme en todo. Lo vinculado a la música me genera mucha satisfacción y no me veo muy lejos de eso. Soy sigiloso con los detalles y eso hace estar siempre fijándome en todo. Si me dedicara a una sola cosa, quizás lo haría mejor".

